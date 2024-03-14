謝金河看00940之亂：政府如何引導龐大的游資才是核心問題

對所謂的00940之亂，財信傳媒董事長謝金河在今晚也說話了，他在自己臉書上以「從00940之亂，看台灣的底氣」為題發文指出，這次00940申購人氣極旺，最大原因是這些申購者都沒有開証券戶及集保戶，必須填寫很多表格，造成申購大排長龍的景象，也引來社會廣泛關注；但從台灣的錢多現象來看，謝金河認為台灣ETF規模還會往上升：「政府如何引導龎大游資，才是核心的問題！」他並特別對比數字，到目前為止，國內ETF的規模約1.53兆：「跟過去熱門的垃圾債券規模沒有差很多！」

他表示，雖然央行總裁楊金龍，金管會主委黃天牧都跳出來澆冷水，示意投資人不要激情過度，但從00940的狂熱，應該換一個角度看看台灣現階段的狀況，第一個是台灣的錢比大家想像更多。

他特別以2019年為分水嶺指出，在2019年之前，台灣銀行體系的存款餘額每年約增加1.5兆台幣，2020年疫情延燒後，台灣企業的淨利潤從2.46兆，4.298兆，到3.98兆，企業獲利大增，有錢人快速上升，銀行的存款餘額每年增3.4兆元，銀行的超額儲蓄大增，台灣的民眾把賺到的錢投資美元商品，像美元投資型及儲蓄型保單都炙手可熱，像國外高收益的垃圾債券金額一度到1.39兆元。還有很大一部份跑去買人民幣商品，或滙去中國大陸置產。

但現在的情況正好倒轉過來。他接著說，資金不但不進中國，而且，台灣人更拼命把中國大陸的錢𣿬回來。2019年之前，美元兌換台幣在28元左右，如今台幣在32元附近，這個時候，很多人把美元商品獲利了結，又換成新台幣。像垃圾級債券基金餘額已經降到8913億元。

謝金河也進而指出，更多的錢從壽險保單流出，2017年各式壽險保單餘額3.67兆元，去年降到2.1879兆元，從壽險保單流出來的錢是推動ETF的主力，像元大的0050在2019年只有440億，現在超過3000億，0056那時只有190億元，現在逼近2800億元。

謝金河表示，台灣過去銀行只銷售海外基金，後來他跟政府單位說要扶植本土投信，也跟元大投信董座，也是投信公會理事長劉宗聖說要創造主場優勢，之後亦把這個優勢發揮到淋漓盡致。

謝金河特別強調台灣游資氾濫，一定要找管道去化，台灣的企業獲利愈來愈強大，台積電一年賺進近一兆，從台積電經理人的財富就可以理解，這一波台灣人的錢淹腳目到多麼可怕的地步。錢多只有兩條路走，一個是到房地產，一個是到股市，不管誰執政，一定會用力打炒房，但怎麼打，房價依舊下不來。股市這回輕輕鬆鬆挑戰兩萬點，這都是大家想都沒有想過的事。