KPMG分享企業經營6關鍵 解析生成式AI、股東會新修法令及營所稅申報

KPMG 安侯建業今（14）日舉辦2024年第一季讀書會，分享企業經營的六大關鍵指南，探討包括生成式AI、綠色轉型行動、股東會新修法令、IFRS 財報修訂、稅務治理與營所稅申報等議題，協助企業突破桎梏，開拓新局。

各式生成式AI核彈級應用不斷推陳出新，將AI產業推向另一波新高峰，尤其近期 OpenAI 發布影音生成模型 Sora，其一鍵生成幾可亂真影片的能力，不僅顛覆了使用者的眼球世界，更是推翻了真實世界的信任基礎。

KPMG 顧問部營運長謝昀澤表示，若將未來的生成式AI熱潮，比喻為科技大餐，這場盛宴是否能持續，除了要解決當前三缺：缺食材（運算資源）、缺廚師（會靈活運用AI的人才）、缺菜單（Al應用深度與廣度）之外，人們對AI的信任度，有如消費者食安疑慮一樣，必須正視且有效解決。

謝昀澤分析，未來有二大黑科技「防深（偽）術」，有機會強化AI內容信任度，同時打擊偽冒，包含「以AI技術進行AI生成內容的辨識工具」、及「可匿蹤但不可否認的浮水印」等。針對後AI時代，建立AI治理的規範以提升使用者對AI的信賴度刻不容緩，除了期待相關防偽技術突破外，我國AI及電子簽章新法的增修、數位內容發布平台的自律，與使用者AI素養的提升，同時也是關鍵。

關於股東會相關法令的修訂，因應「上市櫃公司永續發展行動方案」，應在股東常會30日前將議事手冊及會議補充資料上傳公開資訊觀測站的適用範圍，較修訂前的法令更為廣泛，並且增加了與董事性別多元化、獨立董事任期及獨立董事人數相關規定。KPMG 安侯建業執業會計師陳永祥認為，在永續發展的趨勢下，董事會的組成將更趨多元，提醒上市上櫃公司應予以注意，而預計申請上市上櫃的公司更應提早規劃以因應此項變革。

對於公開發行公司年報應行記載事項準則，修訂後的準則將擴大上市櫃公司年報及公開說明書個別揭露董事酬金的範圍條件，KPMG 安侯建業審計部協理張肇文表示，此項修訂將使公司董事所領取的酬金更能夠與公司的經營成果連結，並提升了上市櫃公司強化公司治理的動機。

營利事業自今年5月起辦理112年度營利事業所得稅結算申報，與以往年度最大差異，無疑是新增受控外國企業（下稱 CFC）的申報項目（個人 CFC 制度亦同步於112年1月1日起適用），財政部在2月7日更新「112年度營利事業所得稅申報書涉及 CFC 制度相關書表樣張」，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所執業會計師葉建郎就相關書表填報應注意事項，提出重點說明如下：

第一、 對外直接持股第一層經填報基本資料（B2）、關係人明細表（B3），符合股權或實質控制及位於低稅負區二要件之 CFC，不論是否符合規定中的實質營運條件，都應檢附經合格會計師簽證之財務報表等相關文據，填報申報書第B7頁有關部分。

第二、 非低稅負區轉投資事業各年度投資帳面價值的變動情形應詳實記載，以利 CFC 直接或間接處分非低稅負區採權益法認列轉投資事業股權時，計算 CFC 當年度盈餘之調整數，至於111及以前年度的變動情形尚不須調整。

第三、 CFC 各年度盈餘變動情形應詳實記載，以利營利事業於實際獲配 CFC 之股利或盈餘，判斷計入「35欄投資收益」或「137欄 CFC 投資收益」、處分 CFC 股數時是否有可調減的交易損益，以及以前年度已計算之 CFC 營利所得是否因境外稅額扣抵而產生溢繳稅額得申請退還的情形。

雖然基於不溯及既往及衡平原則，有關營利事業投資之 CFC 於111及以前年度之盈餘，應依據 CFC 制度實施前之相關規定於分配時認列，惟針對 CFC 源自非低稅負區轉投資事業111及以前年度之盈餘，在 CFC 制度實施後分配。葉建郎提醒，若於今年3月31日前決議分配，且於規定的申報期限內檢附證明文件者，可以免計入 CFC 當年度盈餘。由於我國首年實施 CFC 制度，所涉相關規定及申報表填寫複雜，建議可洽稅務專家審慎填報，避免產生漏報或短報等違章情事。