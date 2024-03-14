追捧ETF太瘋狂 楊金龍示警：像羊一窩蜂跳下去

全民瘋買ETF（指數型股票基金），金管會要出手降溫，中央銀行總裁楊金龍今日也認同太瘋狂，投資人一窩蜂追買，就像羊一樣，一窩蜂跳下去，金管會也認為太超過，已要採取措施因應。

3月開募兩檔基金：00939及00940，上周00939募集到531億元，以巨量級規模成立，已經夠驚人，沒想到本周開募的00940一天就超車，昨天還有代銷通路宣布暫停受理申購，網路上盛傳00940申購金額已破千億元，有人解約定存、儲蓄型保單、抵押貸款，就是要挖出各種資金，投入ETF申購。

00939加上00940兩檔新募集的ETF，00939預計3月20日掛牌上市，00940則是預計4月1日掛牌上市。楊金龍14日在立法院財委會回答立委質詢時表示，投資都有風險，ETF對股市有助漲的效果，金管會也認為投資ETF太過了，所以要採取一些措施，「大家一窩蜂，這是群眾效率，去追，像羊一窩蜂地跳下去」

央行說明，羊群效應（herding effect）亦稱為群聚效應或從眾效應，經濟學裡常用此描述經濟個體的群聚行為（herd behavior），因為人類有盲目從眾的本能，會一窩蜂地做出相同反應；這種情況，在金融市場尤其常見。

ETF兼具開放式基金及股票的特色，上市後可在初級市場進行申購或買回，也可在次級市場盤中交易時間，隨時向證券商下單買賣。證交所指出，關鍵是ETF並非保本商品，因此會暴露於市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。