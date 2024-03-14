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阻貶台幣 央行去年淨賣匯27.7億美元
中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財政委員會業務報告，楊金龍在報告指出，外資去年下半年賣股並淨匯出一五○點八三億美元，央行為穩定台幣匯價進場調節，去年淨賣匯廿七點七億美元，台幣兌美元匯率全年僅貶值百分之○點○九，貶幅小於韓元、人民幣及日圓等主要貨幣，匯率表現穩定。
此外，針對立委有意修訂央行法以設立主權基金，央行指出，修央行法無法達到草案擬設立主權財富基金的目的，應以專法規範。此外，已開發國家設立主權財富基金，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。
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