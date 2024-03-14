The Asset評選 中信銀獲13項大獎

國際指標性財經媒體「The Asset」（財資）公布本屆評選結果，中國信託銀行獲頒十三個獎項，更一舉拿下「台灣最佳銀行」及「台灣年度最佳數位銀行」雙料殊榮，並由中國信託銀行總經理楊銘祥親赴香港出席頒獎典禮。

其中，中信銀三度蟬聯「台灣年度最佳數位銀行」。中信銀表示，中信銀廣納兼具科技及金融背景的人才，組成具人工智慧研發、資訊科技、商業分析與規畫團隊的「科技軍火庫」，應用ＡＩ模型於科技防詐、優化數位申辦過程及品質、提供個人化專屬金融服務與打造更安全的支付金融環境等成果卓著，因此三度獲獎。同時也拿下「台灣最佳聯貸主辦行」、「越南最佳聯貸案」獎項。

去年三月至今，中信銀陸續囊括「Global Finance」的「台灣最佳銀行」、「Asiamoney」的「台灣最佳銀行」、「FinanceAsia」的「台灣最佳銀行」、「Euromoney」的「台灣最佳銀行」、「The Banker」的「台灣年度最佳銀行」，加上「The Asset」的肯定，可獲六大國際財經權威機構一致認可為「台灣最佳銀行」，締造大滿貫獲獎紀錄。

楊銘祥指出，作為金融業數位轉型領航者，中信銀並以R.I.S.E（Respon-sibility, Interoperability, Sustainability, Experience）四大主軸形塑數位金融面貌，提供客戶虛實整合的金融服務，攜手策略夥伴打造跨場景金融生態圈、運用數位科技實踐永續轉型，以及改造數位流程，提供客戶有溫度的金融服務體驗。