聽新聞
test
0:00 / 0:00

The Asset評選 中信銀獲13項大獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中國信託銀行獲國際指標性財經媒體「The Asset」頒發十三個獎項，中信銀總經理楊銘祥（左）、中信銀香港分行行長許嘉允（右）出席頒獎典禮。圖／中信銀提供
中國信託銀行獲國際指標性財經媒體「The Asset」頒發十三個獎項，中信銀總經理楊銘祥（左）、中信銀香港分行行長許嘉允（右）出席頒獎典禮。圖／中信銀提供

國際指標性財經媒體「The Asset」（財資）公布本屆評選結果，中國信託銀行獲頒十三個獎項，更一舉拿下「台灣最佳銀行」及「台灣年度最佳數位銀行」雙料殊榮，並由中國信託銀行總經理楊銘祥親赴香港出席頒獎典禮。

其中，中信銀三度蟬聯「台灣年度最佳數位銀行」。中信銀表示，中信銀廣納兼具科技及金融背景的人才，組成具人工智慧研發、資訊科技、商業分析與規畫團隊的「科技軍火庫」，應用ＡＩ模型於科技防詐、優化數位申辦過程及品質、提供個人化專屬金融服務與打造更安全的支付金融環境等成果卓著，因此三度獲獎。同時也拿下「台灣最佳聯貸主辦行」、「越南最佳聯貸案」獎項。

去年三月至今，中信銀陸續囊括「Global Finance」的「台灣最佳銀行」、「Asiamoney」的「台灣最佳銀行」、「FinanceAsia」的「台灣最佳銀行」、「Euromoney」的「台灣最佳銀行」、「The Banker」的「台灣年度最佳銀行」，加上「The Asset」的肯定，可獲六大國際財經權威機構一致認可為「台灣最佳銀行」，締造大滿貫獲獎紀錄。

楊銘祥指出，作為金融業數位轉型領航者，中信銀並以R.I.S.E（Respon-sibility, Interoperability, Sustainability, Experience）四大主軸形塑數位金融面貌，提供客戶虛實整合的金融服務，攜手策略夥伴打造跨場景金融生態圈、運用數位科技實踐永續轉型，以及改造數位流程，提供客戶有溫度的金融服務體驗。

中信 信託 客戶

延伸閱讀

PwC澳洲公司再度裁員逾300人 大幅縮編因應業務放緩

中信證衝數位金融 奪獎

中信銀去年海外大賺194億 香港、新加坡、泰國最佳

ASSET永續典範獎首屆「人文企業獎」 16單位獲獎

相關新聞

The Asset評選 中信銀獲13項大獎

國際指標性財經媒體「The Asset」（財資）公布本屆評選結果，中國信託銀行獲頒十三個獎項，更一舉拿下「台灣最佳銀行」...

ETF資金狂潮超乎預期 金管會緊盯這四件事

00940的IPO人氣爆棚，把這波ETF的資金狂潮升向最高點，13日不但身為發行者的元大投信罕見的主動發出公開聲明來提醒...

三獨董親自出馬開課 凱基銀行助長者防範金融詐騙

開發金控（2883）旗下凱基銀行積極落實公平待客及響應政府政策，除了持續推行各項金融友善的服務措施，亦聚焦反詐騙宣導，協...

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

富邦金控（2881）13日代子公司富邦產險公告董事會決議，通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台幣116億7,839萬5,...

不動產貸款占比居高不下 央行：與去年出口衰退有關

央行21日將召開今年第1季理監事會議，除貨幣政策的最新決定外，央行對當前房地產市場看法，以及選擇性信用管制是否將有改變，...

中國信託拿下《The Asset》13項大獎肯定 國內業者獲獎最多

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）最新放榜本屆的評選結果，其中，中國信託銀行此次獲頒發13個獎項，更一舉拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。