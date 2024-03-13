快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

期交所參加2024年美國期貨業協會年會 再次成功拓展國際合作版圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣代表團赴美參加期貨業協會（FIA）年會，左二為期交所總經理周建隆，左三為證期局副局長黃厚銘，左一為期貨公會秘書長吳桂茂。（臺灣期貨交易/提供）
臺灣代表團赴美參加期貨業協會（FIA）年會，左二為期交所總經理周建隆，左三為證期局副局長黃厚銘，左一為期貨公會秘書長吳桂茂。（臺灣期貨交易/提供）

美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）於佛州波卡雷登（Boca Raton）舉辦為期3天的年會，臺灣期貨交易所由總經理周建隆率隊參加，金管會證期局副局長黃厚銘及期貨公會祕書長吳桂茂亦共同與會。FIA 年會向為國際期貨業年度盛事，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，逾30國及千名代表與會，台灣相關代表積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，與國際交易所進行交流合作，推動國際合作成果豐碩。

這次期交所於會議期間除與全美第四大選擇權交易所邁阿密交易所（MIAX）達成共識，將簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU），為未來人員交流、經驗分享，奠定合作基礎，並會晤期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）主席，確認將於2026年上半年於台灣舉辦 AFM 年會，亦與那斯達克交易所（Nasdaq）、芝加哥選擇權交易所（Cboe）、美國期貨協會（NFA）及富時羅素指數公司（FTSE Russell）等，就商品合作及行銷進行交流，成功拓展國際關係及國際合作。

本屆年會探討當前熱門議題，包括衍生性商品產業結構未來發展、選擇權交易成長與趨勢、金融市場與運動、金融科技革命、人工智慧與市場現代化等，同時與多家交易所及機構對談，面向涵蓋波動率指數（VIX）與永續商品開發，及交易系統雲端科技發展等。期交所亦積極參與會議，掌握市場最新發展資訊，亦與 Cboe 就發展台灣波動率指數期貨及其來臺合作辦理研習會進行討論，並就雲端發展及永續商品行銷等與 Nasdaq 及 FTSE Russell 進行交流，進一步推升國際合作版圖。

期交所拓展實質國際業務合作腳步不曾停歇，近年國際合作成果斐然，陸續推出各項國際商品，並積極開拓國際關係，加速我國期貨市場國際化進程，提升國際能見度。

期交所 臺灣期貨交易所 選擇權

延伸閱讀

若向烏派兵將視為「干預」 普亭警告西方：已為核戰做好準備

MLB／棒球文化深入社會角落 美國棒球參與人口數寫16年新高

瓦城集團今年擬在台拓展20店 明年插旗美國

瓦城再創新品牌BOBO 2025美國展首店

相關新聞

台幣對美元匯率去年僅貶0.09% 央行護台匯代價曝光

中央銀行14日將至立法院財委會業務報告，書面報告揭露2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣對美元貶值0.09...

央行總裁楊金龍明赴立院報告 央行去年調節匯市金額曝光了

中央銀行總裁楊金龍將於明（14）日赴立法院財委會報告，書面報告今天出爐。楊金龍表示，為維持匯市運作順暢，央行進場調節，2...

凱基證券榮獲財資雜誌年度五大獎 專業獲國際肯定

國際權威財經媒體財資雜誌（The Asset）公布年度評選大獎(Triple A Country Awards)，凱基證...

黃豆期貨強力彈升 期街口S&P黃豆ETF看俏

期街口S&P黃豆ETF（00693U）自上周爆量勁揚已近3%，主要受到市場認為黃豆庫存已觸及低點，芝加哥期貨交易所...

發行數位貨幣 央行有4挑戰

銀行業者指出，中央銀行對於何時發行新台幣數位貨幣（ＣＢＤＣ），還有評估來自四大面向的挑戰，包括民眾使用意願會否不高？系統...

發行數位台幣？ 央行5月揭曉

數位貨幣話題近一年來持續升溫，金融圈人士透露，中央銀行本月初首次向全體國銀進行數位貨幣調查。央行表示，因應未來貨幣支付新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。