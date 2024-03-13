期交所參加2024年美國期貨業協會年會 再次成功拓展國際合作版圖

美國期貨業協會（Futures Industry Association, FIA）於佛州波卡雷登（Boca Raton）舉辦為期3天的年會，臺灣期貨交易所由總經理周建隆率隊參加，金管會證期局副局長黃厚銘及期貨公會祕書長吳桂茂亦共同與會。FIA 年會向為國際期貨業年度盛事，全球主要金融主管機關、衍生性商品交易所、結算機構、期貨商、資訊廠商及新聞媒體均共襄盛舉，逾30國及千名代表與會，台灣相關代表積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，與國際交易所進行交流合作，推動國際合作成果豐碩。

這次期交所於會議期間除與全美第四大選擇權交易所邁阿密交易所（MIAX）達成共識，將簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU），為未來人員交流、經驗分享，奠定合作基礎，並會晤期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）主席，確認將於2026年上半年於台灣舉辦 AFM 年會，亦與那斯達克交易所（Nasdaq）、芝加哥選擇權交易所（Cboe）、美國期貨協會（NFA）及富時羅素指數公司（FTSE Russell）等，就商品合作及行銷進行交流，成功拓展國際關係及國際合作。

本屆年會探討當前熱門議題，包括衍生性商品產業結構未來發展、選擇權交易成長與趨勢、金融市場與運動、金融科技革命、人工智慧與市場現代化等，同時與多家交易所及機構對談，面向涵蓋波動率指數（VIX）與永續商品開發，及交易系統雲端科技發展等。期交所亦積極參與會議，掌握市場最新發展資訊，亦與 Cboe 就發展台灣波動率指數期貨及其來臺合作辦理研習會進行討論，並就雲端發展及永續商品行銷等與 Nasdaq 及 FTSE Russell 進行交流，進一步推升國際合作版圖。

期交所拓展實質國際業務合作腳步不曾停歇，近年國際合作成果斐然，陸續推出各項國際商品，並積極開拓國際關係，加速我國期貨市場國際化進程，提升國際能見度。