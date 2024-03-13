快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台幣對美元匯率去年僅貶0.09% 央行護台匯代價曝光

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行總裁楊金龍明日將赴立院業務報告並備詢。本報資料照片
央行總裁楊金龍明日將赴立院業務報告並備詢。本報資料照片

中央銀行14日將至立法院財委會業務報告，書面報告揭露2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣對美元貶值0.09％，貶值幅度小於韓元、人民幣，以及日圓，新台幣對美元僅略微貶值，相對主要貨幣匯率表現穩定。

全年匯價波動幅度小，但上半年與下半年卻有不同表現，央行指出，上半年國內匯市美元供需大致均衡，央行淨賣匯8.8億美元，台幣貶值1.37％，下半年因為外資在台股獲利了結，連同股利匯出，導致台幣貶值壓力變大，央行進場調節淨賣匯18.9億美元，新台幣升值1.3％；全年累計調節27.7億美元，台幣對美元匯率微貶0.09％。

央行2023年進場調節 程度明顯比前一年小很多，因外資2022年大賣台股並匯出，導致新台幣大貶，央行為穩定新台幣匯價，合計淨賣匯達130億美元。

央行指出，今年以來，美國經濟及通膨仍具韌性，加以 美國聯準會（Fed ）主席鮑爾表示，不大可能在今年 3 月降息，美元指數上揚，新台幣對美元走弱。

今年至3月11日止，新台幣對美元貶值2.16％，貶幅小於澳幣（-2.91％）、泰銖（-3.53％）、日圓（-4.02％）等主要貨幣。

今年以來，因央行進場調節，外匯存底規模稍減，2月底外匯存底為5694億美元，較上年底減少12億美元，主要反映央行為維持外匯市場秩序進場調節，以及主要貨幣對美元貶值之匯率變動因素。

央行 新台幣

延伸閱讀

央行總裁楊金龍明赴立院報告 央行去年調節匯市金額曝光了

美歐央行離宣布戰勝通膨愈來愈近 Fed對6月降息更有信心

聯發科、智原 四檔搶鏡

峰迴路轉！鮑爾、拉加德引燃對6月降息期待 美股靠2大支柱撐起

相關新聞

台幣對美元匯率去年僅貶0.09% 央行護台匯代價曝光

中央銀行14日將至立法院財委會業務報告，書面報告揭露2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣對美元貶值0.09...

央行總裁楊金龍明赴立院報告 央行去年調節匯市金額曝光了

中央銀行總裁楊金龍將於明（14）日赴立法院財委會報告，書面報告今天出爐。楊金龍表示，為維持匯市運作順暢，央行進場調節，2...

凱基證券榮獲財資雜誌年度五大獎 專業獲國際肯定

國際權威財經媒體財資雜誌（The Asset）公布年度評選大獎(Triple A Country Awards)，凱基證...

黃豆期貨強力彈升 期街口S&P黃豆ETF看俏

期街口S&P黃豆ETF（00693U）自上周爆量勁揚已近3%，主要受到市場認為黃豆庫存已觸及低點，芝加哥期貨交易所...

發行數位貨幣 央行有4挑戰

銀行業者指出，中央銀行對於何時發行新台幣數位貨幣（ＣＢＤＣ），還有評估來自四大面向的挑戰，包括民眾使用意願會否不高？系統...

發行數位台幣？ 央行5月揭曉

數位貨幣話題近一年來持續升溫，金融圈人士透露，中央銀行本月初首次向全體國銀進行數位貨幣調查。央行表示，因應未來貨幣支付新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。