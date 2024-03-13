台幣對美元匯率去年僅貶0.09% 央行護台匯代價曝光

中央銀行14日將至立法院財委會業務報告，書面報告揭露2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣對美元貶值0.09％，貶值幅度小於韓元、人民幣，以及日圓，新台幣對美元僅略微貶值，相對主要貨幣匯率表現穩定。

全年匯價波動幅度小，但上半年與下半年卻有不同表現，央行指出，上半年國內匯市美元供需大致均衡，央行淨賣匯8.8億美元，台幣貶值1.37％，下半年因為外資在台股獲利了結，連同股利匯出，導致台幣貶值壓力變大，央行進場調節淨賣匯18.9億美元，新台幣升值1.3％；全年累計調節27.7億美元，台幣對美元匯率微貶0.09％。

央行2023年進場調節 程度明顯比前一年小很多，因外資2022年大賣台股並匯出，導致新台幣大貶，央行為穩定新台幣匯價，合計淨賣匯達130億美元。

央行指出，今年以來，美國經濟及通膨仍具韌性，加以 美國聯準會（Fed ）主席鮑爾表示，不大可能在今年 3 月降息，美元指數上揚，新台幣對美元走弱。

今年至3月11日止，新台幣對美元貶值2.16％，貶幅小於澳幣（-2.91％）、泰銖（-3.53％）、日圓（-4.02％）等主要貨幣。

今年以來，因央行進場調節，外匯存底規模稍減，2月底外匯存底為5694億美元，較上年底減少12億美元，主要反映央行為維持外匯市場秩序進場調節，以及主要貨幣對美元貶值之匯率變動因素。