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降息前進場「新興主權債」波段漲幅潛力強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

經歷了兩年來的聯準會強勁升息後，野村投信表示，貨幣政策總算撥雲見日、逐漸明朗化，目前市場仍待聯準會提出降息確切時點，從過去經驗來看，降息前6個月進場投資新興主權債，波段漲幅潛力強，可完整參與降息利多，現在正是佈局黃金時間點，加上新興主權債殖利率已高達8%以上，可望發揮固定收益資產的本質，獲取孳息伺機而動。

以基本面來說，野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，新興國家對抗通膨成效顯現，有些國家已經開始步入降息循環，有利主權債表現，加上資金援助管道多元，包含世界銀行、IMF、海灣國家、金磚國家等積極援助，近期亦傳出做為新興國家最大債權人的中國，可望與美國攜手合作，緩解新興國家債務壓力，可為主權債券提供價值保護。

再從下檔風險角度來看，新興主權債價格已較10年均價折價約14%，評價誘人具吸引力；加上美元指數有機會在升息結束下回落，為新興主權債上漲動能加分。

其中，高盛新興市場債券基金為台灣市占第一的新興債基金，聚焦投資美元主權債，參與新興市場長期成長契機的同時，避開當地貨幣匯率波動風險；基金管理團隊投資實績超過30年，擅長以新興債市投資策略發掘箇中機會，且基金持債超過700檔，遍及70個以上國家，可分散單一國家個別風險。

張繼文進一步指出，短線上隨著中美經濟數據發布與聯準會官員發表言論，可能左右市場投資氣氛，不過短暫波動無損2024年大行情，預期在聯準會開始降息後，隨著美債殖利率下行，新興市場將迎來資金回流利多，而新興主權債在高殖利率、低廉評價支持下，可望持續漲升動能。

聯準會 降息

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