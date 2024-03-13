基金年化配息率 6月起禁揭露

國人買基金最關心股息高低，投信業者以往在行銷上也經常以「年化配息率」為號召，但這種方式六月起將不復見。投信業者透露，金管會已在今年一月正式發函全體投信業者，要求在六月之後，投信業者所發行的基金將全面禁止揭露「年化配息率」；至於今年上半年為新制上路前的緩衝期。

儘管新制六月才上路，但不少投信業者近來已在基金商品主動停止揭露年化報酬率。金管會官員表示，未來投信業者可以揭露單次的息率，但不能直接提出年化報酬率，以避免投資人對息率有錯誤的認知。投信業者說，主管機關今年初發函的新規定，不只六月以後募集的新基金不得揭露，新制上路前發行的基金也得比照辦理，而只能提供公式由投資人自行計算年化配息率。

業者指出，金管會今年初關於息率揭露的規定，主要有兩重點，首先，揭露單次息率時，不論是否為高股息基金，都必須把包括成分股的配發股息、處分成分股所實現的資本利得、以及平準金等三種成分比重交代清楚，而且在收益來源以上述的先後順序進行；其次，只能揭露單次息率，不能直接揭露年化息率，以免市場環境發生重要變化時，投信業者的年化息率揭露反而給了投資人錯誤的期待。

舉例來說，倘若業者是發行季配息的ＥＴＦ商品，第一季因為股市狀況佳，因此息率有百分之五，但第二季可能因為市場豬羊變色，使處分成分股的資本利得縮水，實際息率只剩百分之三，第三季甚至只剩百分之一，若最初揭露的年化報酬率為百分之廿，將導致投資人產生錯誤期待，引發投資爭議。金管會為了避免這種問題，才出手建立息率揭露的新規範。

據了解，目前市場上大多數的投信業者所發行的基金，尚未完成關於息率揭露的作業，在六月底之前全部都得完成。