獨／頭一遭 央行出30題向全體國銀進行數位貨幣（CBDC）調查

據金融圈人士透露，在數位貨幣話題近一年來不斷升溫之下，央行前所未見的向全體國銀進行數位貨幣調查，洋洋灑灑的開出了近30個問題；不少銀行業者私下證實，已收到台灣經濟研究院在3月4日的來函，表明是受央行委託來執行調查，為此國銀之間已議論紛紛。

對此央行回應，因應未來貨幣支付新形式，央行正在評估導入央行數位貨幣（CBDC）的可能性，已從去年11月開始委外進行，預計4月結案，預計最快5月就會公布調查結果，此次調研分階段進行，除了一般民眾、商家、政府機關、學者專家之外，最後階段則調查金融業及支付業者。

根據本報所掌握的將近30道的題目內容，央行提出了未來若要作數位貨幣，會有三大制度設計，包括了：1、未來在發行初期不會支付利息，而是會走保留附息設計的路線；2、避免銀行存款大量流失並降低數位化幣用於洗錢風險，央行將規畫依照「用戶身份驗證的程度」，訂定不同的持有及交易金額上限；3、數位新台幣的發行將採「雙層式架構」，由央行向銀行等中介機構發行「數位新台幣」，再由中介機構提供給用戶。

央行在問卷中所詢問的問題，包括了一旦發行CDBC是否會導致民眾將部分銀行存款轉為「數位新台幣」而使銀行身為金融中介者的角色弱化？而且非銀行機構也可以提供「數位新台幣」會否排擠銀行的支付業務？而且未來民眾透過手機就可將存款轉化為數位新台幣會否使銀行流動性風險提高？在其他支付系統固障時是否可由數位新台幣發揮備援保障功能？是否向商家收取數位新台幣交易手續費？

央行對此則表示，未來若決定導入CBDC，將避免去金融中介化，同時CBDC應與其他支付工具並存，確保互通性，並考慮效率性及支持創新，目前央行已分別完成「批發型CBDC可行性技術研究」及「通用型CBDC試驗計畫」，並正進行意見調查及精進平台設計兩項工作。

該份問卷也揭示了央行看待數位化幣優點的多重不同的想法。包括央行認為，數位新台幣在跨境支付、收付款雙方皆無網路的離線支付、依預先設定的條件來自動執行交易的「可程式化支付」、可開立不記名錢包進行小額支付等，都會有利基或發展潛力。

據了解，除了全方位調查意見、持續測試各種不同技術外，央行還在研究法規架構問題，須評估是要修法還是訂定新法規，主要是因為債權債務關係都是以「新台幣」處理，如果涉及央行數位貨幣，相關規定該如何因應都需要進一步檢視；此外央行也表示，後續將依調查結果，透過座談等方式與各界進行廣泛溝通，以完善整體規畫；在平台設計方面，除了提升交易處理量能、開發創新功能外，也會研議離線機制，使收付雙方沒有網路情境下也能使用。

而據銀行業者指出，央行對於何時發行數位貨幣，還有評估來自四大面向的挑戰，這四大面向包括了民眾使用意願會否不高？系統開發及設備、人力等成本太高、相關法規或配套指引不明確、技術能力不足。

為了幫助銀行更願意提供數位新台幣服務，央行也透過問卷提出多種建議，其中在法規或配套上，央行亦有評估，要提供完整的「數位新台幣」指引，而且建立完善的監理框架和配套法規，或提供API（應用程式介面）來方便系統串接，同時央行對銀行使用數位新台幣的服務將免收手續費。

此外，央行透過問卷所開出的重點問題，還包括了數位新台幣的發行對銀行來說是否利益大於成本或是相反？數位新台幣應具有哪些功能來幫助公司的哪些業務執行？數位新台幣的「可程式化」和「全天候」兩大特性是否有助於銀行研發新的金融商品或服務。

而據銀行業者指出，央行上述的問卷內容不只詢問銀行，包括電子支付、第三方支付，甚至虛擬資產業者都在調查對象之列。

央行透過問卷也表達，若發行數位新台幣，銀行作為中介機構可作的事，將包括可為客戶進行KYC或開立錢包手續、傳送交易資訊、對交易進行洗錢防制審查、提供用戶介面及其他前端客戶服務，以及將數位新台幣與現金或銀行存款之間的兌換或兌回、爭議及客訴處理、也可透過上述的可程式化功能提供加值服務。