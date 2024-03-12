國銀1月狂賺546億元飆史上新高 金管會曝2大關鍵原因

據金管會統計，2024年1月本國銀行稅前盈餘546.1億元，刷新史上單月新高紀錄，月增1.9倍、年增21%，銀行局副局長童政彰說，獲利大增是一、1月投資市場熱絡，推升投資和其他收益增加，二、年初旅遊和年節採買需求，使各項手續費收入大增。

據數據顯示，國銀獲利三支柱中，1月手續費淨收益325.9億元，月增1.06倍、年增72%，成長動能強勁，銀行主管說，1月投資市況好、財管熱，旅遊和年節刷卡需求，及行庫有一次性高鐵聯貸收入，均推升手續費動能。

1月投資和其他淨收益235.8億元，月增62%、年增12.3%，該主管也說，美國尚未降息前，銀行swap收益仍持穩，台幣貶值也有些微匯兌收益。

僅1月利息淨收益略為衰退到510億元、月減0.3%、年減0.6%，主因是美國遲未降息，利率仍高檔，銀行資金成本仍高。

童政彰說，過去少見國銀單月獲利衝破500億元大關，首次是在2023年8月、當月賺了523億元，如今已退居為次高，史上新高由今年1月賺546億元拿下。

光國內獲利貢獻占比就達76%、達414億元，年增31%，也是因手續費和投資和其他淨收益增加；海外市場則賺132億元，成長動能較強的是海外分行，主因是呆帳提列較少、投資淨收益也增加所致。