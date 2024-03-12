券商複委託投資海外股債 集保可做保管行、挑大樑

金管會宣布，將開放國內38家券商替投資人複委託、投資海外股債時，也可以委託台灣集中保管結算所做保管機構，此舉對券商來說，可增加多元保管機構選擇性，對投資人而言，有助提升資產安全保障，最快第2季上路。

目前國人透過券商複委託投資海外，券商都需再找一家國外的上手券商做保管機構，負責下單交割清算；未來券商則可選擇找集保中心，由集保中心做保管行挑大樑。

那麼，到底跟券商自己找國外保行差別在哪？證期局主秘尚光琪說，集保有三大優點，一、在地化優勢，對券商熟悉、對投資人可提供較好服務，二、若愈多券商委託集保，當集保找國外保行時就有議價優勢，三、集保股務服務做好，投資人可透過集保查詢海外股債投資狀況，資訊透明度提升。

她說，曾有投資人擔心透過券商複委託投資海外，一旦海外保行倒了該怎麼辦？其次，目前金管會對海外保管機構並沒有規範，保行機構水準也不齊一，最後是投資海外股債的資訊不完整，如一些除權息等，無法即時收到。

因此有券商建議，複委託投資海外時、可以找集保做保管機構，即便可能會多一層程序（集保需再透過國外保行），但集保具在地化，更了解券商，投資人也會較安心。

若未來有愈多券商委託集保做保管機構，集保找國外保行時，就有議價優勢，也可能會比券商自己單獨找國外保行費用更低。

集保也因具有股務、保管經驗，未來投資人查詢券商複委託保管部位時，如同時在三家券商開戶，可以一次透過集保做查詢，投資人交易資訊更透明也完整。

據券商公會統計，2023年底國人透過券商複委託戶數達465萬戶、年增85萬戶，全市場複委託交易量達4.48兆元、年增21%，重返4兆元大關改寫歷史新高。