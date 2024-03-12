雙北房貸千萬熱門路段 前三名都在「這一區」

根據聯徵中心房貸統計，雙北地區去年第四季房貸千萬內最熱門路段，分別為淡水區新市三路一段137件，平均貸款637萬元，而前五名的路段中，就有4個在淡水，淡水仍是雙北預算有限的首購族熱門購屋區，且近期普遍都搭配新青安房貸。

信義房屋淡水重劃店店長王志維指出，選後明顯看到淡水新市鎮的買氣增溫，客戶有幾個特徵，包括首購的年輕人多，地緣性則多是已在新北看過一輪，包括看過三重、蘆洲一路往北，最後看到淡水地區。另外會選擇屋齡的中古屋民眾，最後也因為淡水房子屋齡還算新穎，有些還也可省下一筆裝潢預算，且有些族群也預設到未來淡江大橋完工後，可快速通車到64快速道路，因而願意搬到淡水定居。

信義房屋專案經理曾敬德表示，淡水仍是大台北地區房價親民區段，加上新青安助攻，淡江大橋改善交通瓶頸，淡水房價也逐漸從2字頭到站上3字頭，吸引首購持續移入。

根據聯徵資料顯示，去年第四季雙北市千萬房貸內的熱門路段，第一名是淡水新市三路一段，樣本數有137件，平均貸款637萬元，購屋平均總價841.5萬元，購屋面積33.58坪；第二名是淡水的北新路，樣本數99筆，平均房貸592萬元，房價833.6萬元；第三名是淡水的新春街，樣本數有90筆，平均房貸658萬元，房價平均918.8萬元，第四名是鶯歌的尖山路；第五名則是淡水的新市六路一段，樣本數84筆，平均房貸833萬元，平均房價1103.3萬元，坪數則相對較大，平均48.1坪。