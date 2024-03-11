台灣超有錢！00940募集一天吸金645億元

近期三檔ETF進場募集，吸金強度一檔比一檔高。上周募集告一段落的統一台灣高息動能ETF（00939）成立規模直接上衝至531億元，刷新國內ETF成立規模紀錄，但今（11）日開始募集的元大臺灣價值高息（00940）來勢洶洶，傳出募集第一天金額已突破645億元，直接跨越00939。

近年來ETF投資熱度持續攀升，帶動各類型ETF人氣不斷疊加，去年底開始，ETF成立規模歷史最高紀錄接連刷新，去年底募集的群益ESG投等債20+以153億元暫居成立規模王，但今年來被打破，農曆年後搶先開募的中信上游半導體（00941）吸金175億元，旋即被統一台灣高息動能ETF（00939）以531億元締造新猷，而今日剛開募的元大台灣價值高息ETF也在募集第一日就申購爆出天量，由於上周開放預購，打出股神巴菲特選股思維，加上以及月配息設計且發行價僅10元，小資族好入手等旗幟，再度傳出有大型券商系統被癱瘓，據傳該ETF第一天金額已飆破645億元，其中龍頭券商元大證券貢獻427億元之多，國泰證傳聞也超過50億元。