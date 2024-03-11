全支付加入TWQR 一碼掃天下！ 龍頭街口支付預計7月正式上線

金管會及財金公司去年推出電支跨機構共用平台 TWQR，讓使用者可以「一碼掃遍天下」，但當時包括街口支付、全支付等大咖都沒加入。日前逾400萬用戶的全支付宣布，3月11日起正式開通 TWQR「購物」功能，方便民眾跨平台支付；且是首家開放「信用卡」付款的電支業者。至於龍頭街口支付，據了解4月起將開始測試，預計7月正式上線。

據最新市調報告，超過60%消費者選擇電子支付作為主要交易方式。金管會日前宣布未來3年新目標，2026年目標非現金支付交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元。全支付總經理游金榮表示，TWQR 購物功能的開放可解決消費者及店家在使用電子支付上的痛點，例如店家不需擺放多家電支業者的支付 QR Code 或現金店不支援信用卡交易等問題。TWQR 上線後全支付將提供「超優惠手續費」推動店家無痛移轉加入 TWQR，並透過行銷活動刺激全台用戶使用電支，加速實現「一碼掃天下」政策發展。

據了解，有超過625萬用戶的街口支付，正準備進行對接財經公司的流程，同時，4月起開始系統測試，預計6月底完成所有程序，並同步與現有合作店家商談是否轉換事宜，預計最晚7月正式上線，且會開放信用卡支付。

金管會去年8月宣布，財金公司經營的 TWQR 將新增「購物」功能上線；各家電支機構旗下的特約商店都可透過該平台串聯，民眾和特約店家直接掃描共通的 QR Code 即可進行交易，而國內現有9家專營電支機構都會加入該平台。

目前加入TWQR 的其他4家電子支付業者包括全盈、一卡通、橘子支付、歐付寶，均不支援綁定信用卡交易。至於市場矚目的另一業者 LINE Pay，現在仍為第三方支付，由數位部管理。現階段未被納入。

不過，有電支業者坦言，TWQR 為政府推動政策，故一定會響應，但觀察自推出以來市場熱度低，甚至公股銀行也並非很積極，多數維持基本運作，全支付目前是第一個有聲量在推的，待正式上線後，市場反應值得觀察。另外，對業者而言，有誘因的是以此與新店家簽約擴大通路及手續費收入，而非去推動原有特約店家轉換 TWQR。