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新壽增資計畫缺失 金管會擬開罰

聯合報／ 記者廖珮君陳佩嘉戴玉翔／台北報導

新光金控、新光人壽二月向金管會提出對子壽險增資、及提升六月底資本適足率（ＲＢＣ）計畫，金管會認為，兩項計畫無法讓新壽六月底ＲＢＣ達百分之兩百的法定標準。金管會進一步的做法可能包括罰鍰、限制交易或業務，甚至波及負責人等懲處。

金管會要求新光金、新壽需在兩周內陳述意見，市場人士指出，依慣例，金融機構進入「陳述意見」的行政程序，如同宣告將被懲處。

據透露，金管會六日回覆新光金與新壽，文中點出增資計畫缺失的三大關鍵，第一，新壽去年七十億元的增資承諾跳票，僅到位十五億元；第二，今年新光金對子壽險增資計畫，提及委請財顧公司三月底提方案，既不具體、也具高度不確定性、和時效性；第三，該增資計畫無法確保讓新壽六月底ＲＢＣ達法定標準。

新光金發言人林宜靜回應，改善計畫是一個完整全面性的報告，公司會與主管機關保持良好的溝通，以符合主管機關的要求。

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