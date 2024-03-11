17銀行可望和集保簽約

集保公司將出任開放銀行第三階段的ＴＳＰ業者，據了解，集保的官方背景得到金融業者的信賴，目前已知有意參與第三階段的不只八大公股行庫、中華郵政將全員到齊，中信、國泰世華、元大、台新、台北富邦、玉山、永豐等民營銀行也都會參加，初步估計有十七家金融機構將和集保簽約，屆時集保主打的證券交割戶資金跨銀行轉帳和調撥，在銀行體系的普及性將會更高。

針對未來合作方式，金融業者說，一種是民眾買股票時，則集保可從有合作關係的銀行業者，直接在集保的Open API界面上，在交割日當天直接完成資金的調撥和交割扣款，民眾不用自己去調撥，另一種則是民眾若有其他的跨行轉帳資金調度需求，也可以透過集保的Open API來執行。

不具名的金融業高層指出，集保公司在第二階段已有「集保e存摺」的基礎，民眾可查詢自己的證券戶餘額；此外，華南、元大、中信、兆豐、第一、國泰世華銀在第二階段已和集保合作，但第三階段提供的服務將延伸到轉帳功能，因此，上述的十七家銀行不論是否已和集保合作，都須另訂合約，而且必須在銀行客戶的同意之下，才能提供資料給集保並且由集保代為執行跨行轉帳功能。

至於門號轉帳等其他功能，則要看是否有其他業者願意出任第三方服務提供者，尤其取決於否有電信公司願意加入，其中交通部轉投資的中華電信，由於具有公股色彩，對銀行業者而言相對具有公信力，是否加入則有待後續觀察。