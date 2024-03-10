獨／開放銀行第三階段破冰 集保將挑大樑擔任TSP業者

開放銀行第三階段終於破冰。金管會公布開放銀行第三階段開放申請之後，已持續數月「只聞樓梯響，未聞人下來」，但據知情人士透露，近來已有重大轉機，集保公司日前已與金管會和財金公司都開過會，願意出面挑大樑擔任TSP業者（第三方服務提供者），並且最優先承作的，將會是轉帳業務，尤其是證券股票買賣的交割轉帳，將成為集保公司出任開放銀行第三階段TSP業者最具代表性的業務。

舉例來說，假設小明在華南永昌證券下單買進一張台積電股票，若一張800元，小明等於要花80萬元買股，這時小明在證券交割銀行華銀若只有40萬元的存款，但在兆豐、一銀則各有20萬元的存款，倘若沒有TSP業者，小明就只能自行分別從兆豐、一銀各匯入20萬，共40萬的資金先匯到華銀帳戶才能完成交割，但未來若是集保公司出任TSP業者，則集保將可以直接在集保的API，直接為小明調撥兆豐、一銀共40萬資金進來連同華銀帳戶餘額40萬一起，為小明完成買台積電的80萬股款交割。

相較於英國等其他國家經驗，開放銀行在國內推動似乎波折重重，第一階段加入業者最多，但第二階段就只剩遠傳和集保公司加入，尤其遠傳更在今年1月宣布將從4月起中止開放銀行第二階段的服務，更讓外界矚目第三階段會否「難產」；如今集保公司願意加入，等於宣告第三階段終於可「破冰前行」。

而且開放銀行在第三階段，民眾可使用的功能，將從第二階段的餘額查詢更進階到金融交易，因此TSP業者也必須具有更高的公信力，身為金管會督導的證券周邊單位F4成員之一，有政府背景的集保公司成為金管會最屬意的不二人選，尤其集保公司在第二階段就已是TSP業者，已有一定的基礎。

據知情人士指出，集保公司在第三階段會承作的業務，也不會包山包海，而是要延續集保公司在第二階段的基礎來發揮最大效益，因此，民眾買賣股票的資金交割轉帳，或民眾在不同銀行帳戶之間的跨行轉帳，將成為集保首推的第三階段業務，只要屆時和集保公司簽約的銀行，身為這些銀行客戶的民眾，都可以集保公司之上，一站式的完成跨好幾家銀行的資金轉帳和調撥。

至於手機門號轉帳或是信用卡類的業務，集保公司由於並非電信公司的背景或已有信用卡業務的基礎，因此一開始並不會涉足這一塊。

另據透露，由於集保公司將出任開放銀行第三階段的TSP業者，官方背景的身份較得到金融業者的信賴，因此目前已知，對於開放銀行的第三階段，不只八大行庫、中華郵政將全員到齊，包括中信、國泰世華、元大、台新、富邦、玉山、永豐等大型民營銀行也都會參加，估計約17家金融機構將向集保簽約，也將使屆時集保所主打的證券交割戶資金跨銀行轉帳和調撥，在整個銀行體系的普及性更高。

未來合作方式，一種是民眾買股票時，則集保可從有合作關係的銀行業者，直接在集保的OPEN API界面上，在交割日當天直接完成資金的調撥和交割扣款，而不用民眾自己再去調撥，另一種則是民眾若有其他的跨行轉帳資金調度需求，也可以透過集保的API來執行。

不具名的金融業高層指出，集保公司在第二階段已有「集保e存摺」的基礎，民眾可在上面查詢自己的證券戶餘額，另外在第二階段，雖然已有6家銀行，包括華銀、元大、中信銀、兆豐、一銀、國泰世華銀已和集保合作，但到了第三階段，由於提供的服務將更進一步延伸到轉帳功能，因此，上述的17家銀行，不論是否已和集保合作，都必須另訂合約，而且必須在銀行客戶的同意之下，才能提供資料給集保並且由集保代為執行跨行轉帳功能。

至於更進一步的門號轉帳等其他功能，就要看是否有其他業者願意出任第三方服務提供者，尤其要看是否有其他電信公司願意加入，其中交通部旗下的中華電信，由於本身也是政府背景，對銀行業者而言，相對具有公信力，是否加入則有待後續觀察。