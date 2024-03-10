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總獎金近70萬！2024群益新力軍報名開跑 獲利最高者將獨得10萬元

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
群益期貨攜手與近百間大專院校合作舉辦第六屆「2024 群益新力軍 TOP TRADER」，即日起至4月5日開放報名，活動總獎金高達近70萬元，廣邀在學的交易好手一同角逐高額獎學金。圖為群益期貨董事長賈中道與2023群益新力軍競賽前三名合影。資料照／群益期貨提供
群益期貨攜手與近百間大專院校合作舉辦第六屆「2024 群益新力軍 TOP TRADER」，即日起至4月5日開放報名，活動總獎金高達近70萬元，廣邀在學的交易好手一同角逐高額獎學金。圖為群益期貨董事長賈中道與2023群益新力軍競賽前三名合影。資料照／群益期貨提供

自2019年起「群益新力軍交易競賽」已連續舉辦至第五屆，旨在尋找交易明日之星及培育新興的交易操盤人才，人稱Mgk的少年股神葛瀚中就曾是第一屆的培訓學員，歷屆中更有多位學員透過「自營交易員培訓計畫」入職群益期貨。今年，群益期貨再度攜手與近百間大專院校合作舉辦第六屆「2024 群益新力軍 TOP TRADER」，包括國立臺北商業大學、國立成功大學、逢甲大學等，更首次推出分校競賽，即日起至4月5日開放報名，活動總獎金高達近70萬元，廣邀在學的交易好手一同角逐高額獎學金。

自選全球金融商品交易，報名模擬及實單競賽就有機會獲得豐厚獎學金

「2024 群益新力軍」分為模擬與實單兩階段競賽，交易商品涵蓋全球外匯、指數及港股、美股等CFD商品，模擬競賽於4月1日起正式展開，提供每位參賽者10萬美元的模擬初始金，前100名報酬絕對正獲利者將獲得100美元培訓金；實單競賽參賽者僅能利用100美元進行交易，正獲利前三名者將分別獲得10萬、5萬、3萬的豐厚獎學金。今年更增加「分校競賽」，旨為發掘更多隱藏於各校的交易明日之星。於模擬競賽階段個校報名人數達20位，將從各校中取最佳績效者獲得100美元培訓金，實單競賽則取各分校代表中最佳績效者作為校際總冠軍，一人獨得5萬元獎學金。活動期間，群益期貨團隊將會走訪各大校園推廣與教學，本活動將是有志要學習投資的同學們最好機會，既可以驗證投資理論又可贏取高額獎學金。

實單競賽成績優異者更有市場贏家親自授課

群益期貨為培育臺灣學子成為國際金融人才，專為實單競賽績效優異的參賽者安排「自營交易員培訓計畫」，歷年曾邀請過「啟蒙時代交易研究創辦人賴聖唐」、「威旭資訊董事長曾永泉」及「少年股神葛瀚中」等眾多市場贏家親自授課、分享。讓同學們踏入投資圈的第一步就有專家指引，用正確的觀念，學習海內外商品知識、平台操作方法以及交易心法…等；受訓期間表現優異者更有機會參與「交易員面試」，加入群益期貨一展長才。

「2024 群益新力軍」即日起即可報名，祭出近70萬的豐厚總獎金，有機會獲得100美元培訓金、自營交易員培訓計畫，及群益期貨工作機會，誠邀各大專院校一同縱橫交易市場，爭奪高額獎學金。

期貨 群益

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