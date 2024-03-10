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虛擬貨幣風險高 台灣想先推基金代幣化

聯合報／ 本報記者朱漢崙

比特幣行情經常暴起暴落，金管會憂心虛擬資產被炒作，因此研究「實質資產代幣化」在台灣的可行性，讓對虛擬貨幣情有獨鍾的投資人，能轉向以實體資產為基礎的數位投資。

實質資產代幣化，也稱作Real World Assets（簡稱ＲＷＡ），就是相較於虛擬世界，是「真實世界的資產」。實質資產代幣化，與虛擬貨幣最大不同之處在於，該代幣化是建立在實體資產，包括股票、債券、不動產，甚至是動產如汽車、珠寶精品、藝術品，或是大宗物資、農產品等，都可作為實質資產代幣化的標的。

金管會主委黃天牧日前明確指出，金管會正積極向國外搜集基金代幣化資料，未來和區塊鏈的連結也將一併了解，對於上述琳瑯滿目可納為ＲＷＡ的項目，金管會將先聚焦在「基金的代幣化」，並赴香港、新加坡、美國等地進行海外考察，證期局和公會也進行相關研究。

但黃天牧認為，台灣做金融資產代幣化仍為時尚早。證期局副局長高晶萍指出，整個發行流程，包括發行、銷售、申贖這三階段如何完成，以及在代幣化結合區塊鏈之後，如何讓基金賣出去，流通、申贖，甚至ＥＴＦ（指數型股票基金）掛牌，都是證期局要了解的重點。

不論是廣義的實質資產代幣化，或是初期僅聚焦在基金的代幣化，綜合專家看法，至少有三大優點，一、因為是在區塊鏈上直接進行交易，因此可即時清算，包括可以使用智能合約來執行自動化清算，不受時間地點的限制，而且可以全天候進行；二、代幣化可再將資產分割為更小的單位，有助於降低投資門檻，小額投資人或散戶可參與空間和彈性更大；三、透過區塊鏈記錄，每筆交易買賣紀錄都能透明而且具有不可篡改性，流動性也因此更高，價格不易炒作，而能反映出真正市場供需所決定的價格。

舉例來說，以前消費者得透過中介機構，或是銷售通路來買基金，但倘若基金能夠透過上區塊鏈的方式來發行或銷售，甚至是申贖，那麼速度會加快，而且不會出錯，在流程優化之後，手續費也可望降低，這或許會成為以後民眾買代幣化基金的誘因。

倘若基金代幣化真的要在台灣上路，是否只能透過發行新的基金推出，或是可直接把舊的基金，例如○○五○直接拿來代幣化？依證期局的評估，推出新基金的方式較快，因為舊基金已有一定的規模，○○五○現有的規模很大，會否因此產生代幣化轉換的困難，這也是日後必須評估的問題。

此外，基金代幣化上路之後，也有新的風險必須監管。美國聯準會去年曾經提出報告，指出當真實資產代幣化發展到一定的規模，範圍和標的不斷增加的同時，不免對傳統金融體系的金融穩定產生影響，尤其是一旦代幣化資產的發行機構發生擠兌，效應一定會蔓延到傳統金融體系。

甚至是二○○七年至二○○八年的金融海嘯時期，最為外界詬病的就是高風險、低流動性資產，當時透過資產證券化結構型商品包裝，反而把高槓桿和風險隱藏其中，而投資人並不自知。未來的基金代幣化能否避免這種風險重演，仍有諸多疑問，正如黃天牧所言，要上路時間還太早，至少須先釐清潛在的疑難雜症，才能談後續發展。

虛擬貨幣 資產 風險

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