留意美日貨幣政策 搶進日圓走升行情

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾日前在國會聽證會的發言再度釋出對降息的鴿派看法，以及日本薪資上揚強化了市場對日本銀行（日本央行）可能在三月或四月升息預期，美債殖利率走低的同時，日圓匯率反向走強。相較日圓半個多月前一度貶破一五二，日圓兌美元匯率昨日已升至一四七點八六七，一個月內日圓匯率來回震盪，投資人該如何因應？

在預期日本銀行寬鬆貨幣政策不易轉變，以及美國聯準會上半年不降息，使得美日利差現狀不易有多大改變下，多數金融業者建議，日圓匯率若在一百五十兌一美元上下價位都是好買點，上半年日圓匯率應仍會在一四五至一五二間擺盪。而從投信業者所發行的日股基金更可看出投資人積極逢低進場買日圓加碼日股。

一家大型金控高層指出，要預知日圓匯率的走勢，得觀察接下來美國及日本貨幣政策走向，包括Ｆｅｄ對降息時程是否延後、幅度是放大或縮小，日銀又是何時結束零利率甚至升息。

日圓近半個多月來由貶轉升，一家大型金控評估報告指出和美債及美元雙雙走弱大有關係。美債十年期殖利率繼續下跌，七日已跌至百分之四點一以下，這是近期帶動日圓匯率升值重要的國際市場因素，包括仍有很多日本在海外資金，即所謂「渡邊太太」們會在美債和日圓之間進行套利交易，美債殖利率下跌、美元走貶時，資金也會往日圓移動，此時帶動日圓走升。