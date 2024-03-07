富豪戶財管市場掀土洋大戰？金管會透露：下半年第三家外商銀喊進

2024年國銀富豪戶財管市場將掀起土洋大戰？據了解，除滙豐銀已正式向金管會遞件申辦高資產客戶財管業務外，金管會透露，下半年預計還有一家外商銀將遞件申請；一旦獲准，最快2024年將有13家銀行搶食富豪戶財管市場。

金管會是在2023年12月初通過鬆綁申請門檻，銀行只要符合所屬集團資本或資產排名全球前50大、及辦國內理財業務5年經驗即可申請做富豪戶財管業務；旋即滙豐銀就遞件，下半年又再多一家，成為第三家進場的外商銀，與10家本土銀行互別苗頭。

這第三家外銀，市場盛傳是星展銀或渣打銀。據了解，這兩家外商銀都在農曆年後，陸續表態有意願申請。