金管會釋利多！國銀富豪財管業務「過這關」 可免每三年一審

金管會宣布，鬆綁國銀承辦高資產客戶財富管理業務續辦的申請程序，只要國銀開辦該業務滿六年，並獲得金管會審核同意後，就回歸一般業務監理，不需再每三年一審，首批獲准的三家銀行，2027年起就可率先受惠。

2020年首批開辦高資產財管業務、已在2023年底獲准再續牌三年者，是兆豐、中國信託銀和上海商銀，換言之，2026年中這三家再做第二次申請（等於已開辦滿六年）並獲准後，2027年起就免除每三年審牌一次。

2021年第二批獲准開辦的國泰世華銀、第一銀行、合庫和瑞士銀行台北分行（UBS）等四家銀行，則是2028年起就可免除每三年一審。

至於北富銀、玉山銀、元大銀和華南銀等後續再獲准的四家銀行，銀行局副局長林志吉說，首次獲准開辦還是以三年審一次為限，三年屆滿前半年還是得要提出續辦，這四家銀行依舊得滿六年才能豁免。

林志吉說，金管會鬆綁續牌的審核程序，有三大原因，一、考量該銀行至少已開辦了逾五年半，已累積相當經驗、人才和客戶，二、兼顧監理需求，三、業者辦理該業務的長期規劃，因此鬆綁申請程序。

他說，第二批開辦的四家銀行，包括國泰世華銀、第一銀、合庫都已在獲准再續辦三年，估計瑞士銀行台北分行近期也會獲准。

據統計，金管會已核准11家銀行開辦高資產客戶財管業務，到2024年1月底止，有10家銀行開辦，高資產客戶數是7328人、管理資產規模8808億元，其中尚未開辦的華南銀，預計在今年上半年上路。

據了解，滙豐銀已遞件申請，一旦獲准將是第12家開辦者，也是繼瑞銀後，第二家外商銀進軍富豪戶市場大餅者。

除鬆綁國銀續辦富豪戶財管業務外，金管會還將開放高資產客戶的外幣金融資產准質借融資，並簡化銀行發行結構債程序並擴大銷售對象。

又以富豪戶手上的外幣資產准許外幣融資是最大亮點，對富豪戶來說，可提升資金操作彈性、拉高槓桿操作，更有極大的套利空間，對銀行而言，可擴大活化財管市場規模，富豪戶與銀行將同享利多。

例如海外債券年配息率有5%，但融資成本僅2%，客戶買了100萬債券、借了50萬再投資，具備槓桿和套利空間。該項政策將在第3季底研擬完成。