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完成璞園開發64億聯貸簽約 合庫金控、銀行董座雙雙出席

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
合庫金控董事長董瑞斌(右一)、合庫銀行董事長林衍茂(左一)代表授信銀行團與璞園開發股份有限公司董事長李忠恕(中)共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供
合庫金控董事長董瑞斌(右一)、合庫銀行董事長林衍茂(左一)代表授信銀行團與璞園開發股份有限公司董事長李忠恕(中)共同完成聯合授信案簽約。圖／合庫銀行提供

合作金庫指出，由合作金庫統籌主辦的璞園開發64億元聯貸案，獲得兆豐銀行、華南銀行、農業金庫等同業的熱烈支持完成募集，並於113年3月7日完成簽約，合庫金控董事長董瑞斌和合庫銀行董事長林衍茂雙雙出席，並由林衍茂代表授信銀行團與璞園建築團隊董事長李忠恕共同完成聯貸合約簽署。

璞園建築團隊成立迄今已28年，一路以「堅持蓋好宅」的初心理念，在北台灣打造一座座精工建築，璞園從土地開發到建築規劃、工程營造與業務銷售，整合建築上中下游價值鏈，長年深耕住宅領域，深獲消費者信賴。合庫指出，李忠恕出身營造，對施工品質特別講究，始終認為「建築的安全必須凌駕在利益之上」，故導入第三方獨立查核單位，為品質把關，讓消費者能更安心在璞園建築團隊興建的好宅裡生活成家。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，112年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，對此合庫表示，未來將致力鞏固核心客戶群，持續開拓國內外企金業務，提升集團整合行銷效益，並引領企業實踐綠色金融，發揮社會正向影響力。

合庫金 璞園 聯貸案

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