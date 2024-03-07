新光人壽評等下調 中華信評：若大股東紛爭持續惡化恐再降

中華信評今（7）日發布報告指出，標普新保險業評估準則並未對新光人壽信用評等造成重大影響，不過過去一年新光人壽營運績效持續疲弱，因此將新光人壽評等由「twAA-」下調至「twA+」，展望「負向」，並同步下調新光金控（2888）、新光銀行及元富證券評等，中華信評也警告，若新光金大股東紛爭持續惡化，導致新壽出現治理缺失，則評等可能還會進一步下調。

中華信評將新壽長期財務實力評等與發行體信用評等由「twAA-」調降至「twA+」；新光金控的長期發行體信用評等由「twA+」調降至「twA」，並確認新光金短期評等為「twA-1」； 新光銀發行體信用評等由「twAA-/twA-1+」調降至「twA+/twA-1」； 且元富證券長期發行體信用評等由「twA+」調降至「twA」，並確認其短期發行體信用評等為「twA-1」。

標普於去年更新保險公司風險資本更新準則，中華信評指出，以新的準則檢視新光人壽後，整體信用結構的評估結果並無重大影響，未來1至2年新光人壽資本與獲利能力仍將維持普通水準。

中華信評分析，新壽2022年及2023年皆出現營運虧損，而新壽平均資產報酬率可能由2022會計年度末的-0.14%進一步惡化至2023會計年度末的-0.18%。中華信評認為，在海外投資避險成本維持高檔、且投資表現易受市場影響的兩大因素下，新壽未來2年恢復獲利難度升高。

中華信評表示，新壽財務緩衝空間仍顯薄弱，且2023年時RBC難以維持在200%以上，未來2年資本管理也面臨考驗。

觀望後市，中華信評指出，未來1至2年內新壽疲弱的獲利能力將持續為其財務實力與集團財務實力帶來壓力，且新壽獲利波動幅度高於產業平均水準，並在維持法定資本要求上面臨困難，因此新光金及其旗下主要子公司評等展望均為「負向」，並警告新壽風險調整後資本水準若進一步下降、獲利能力低於中華信評預期，或是新光金大股東紛爭持續惡化導致新壽出現治理缺失，都可能讓評等進一步下調。