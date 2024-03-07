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王道銀行今年將有三大海外布點計畫 評估進軍BNPL業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
王道銀行及轉投資子公司今年將三大擴點計畫，王道銀也評估進軍BNPL業務。圖／王道銀行提供
王道銀行及轉投資子公司今年將三大擴點計畫，王道銀也評估進軍BNPL業務。圖／王道銀行提供

王道銀行今日由總經理李芳遠主持法說會，並在會中對王道銀行的海外布局指出，今年王道銀行和轉投資的工銀科技，將有三大海外布點計畫，包括泰國、澳洲、新加坡，並且正評估進軍BNPL（先買後付）業務。

近來三大租賃公司的先買後付業務受到市場矚目，王道銀行旗下有日盛台駿國際租賃公司，也令外界矚目是否有意承作這方面業務。不過王道銀行在法說會上指出，並不會由租賃公司來作先買後付業務，而是銀行方面正在評估可行性。

李芳遠表示，今年業績很好，會發出比去年更好的股利，同時仍維持只發現金股息的作法，至於庫藏股措施，在年初已實施之後，短期尚沒有再進行庫藏股的打算。

對於海外布點計畫，王道銀行說明，銀行會先在澳洲雪梨設置代表人辦事處，目前正準備申請文件，另外，也規畫在新加坡設立辦公室，將以創投為主體，以金融科技商業模式來推展金融科技業務，來滿足客戶的金融理財需求，希望在今年底籌設完成，而旗下的日盛台駿正規畫上市中。

王道銀行也在法說會上證實，目前王道銀行內部的確有在考慮來作BNPL業務。而在獲利方面，今年王道銀行成長動能最強的為投資收益，對此王道銀行析，台美利差創近10年來最大，使銀行的資金運用加碼運用在SWAP、債券投資及其他證券類商品，大幅成長173%，創近五年來新高，但淨利差也因為台美利差太大之故，因而衰退，今年由於降息效應，使王道銀行對淨利差回溫更樂觀以對。

李芳遠也表示，美國子行華信銀行的商用不動產逾放已在去年底提列完畢，而王道銀行全體總資產在2023年達到6270億，個體資產已達3910億，稅後淨利成長23%再創佳績。

王道銀行也在法說會上，提出了未來三年的五大項目發展，包括要發展輕資本業務、優化存款結構來降低存款成本、完善數位轉型、永續轉型、加速海外布局以前進澳洲及東南亞為主等五大計畫。

其中在存款優化上，將提高小額存款部位，以4000以下的小額企業存款及提高資金留存期間為目標。而在海外布局上，王道銀行轉投資的工銀科技柒創投子公司，已規畫成立泰國租賃事業，進軍東南亞市場，今年亦會持續優化產品的組合，推進企金與個金的合作。

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