挺女力！期交所女性主管齊聚 響應「性別平權」倡議

2024年3月8日國際婦女節，臺灣期貨交易所再次參與全球交易所「性別平權敲鐘」活動（Ring the Bell for Gender Equality），董事長吳自心、總經理周建隆與女性主管及幹部齊聚響應，共同向國內、外宣達「TAIFEX Cares」，期交所力挺性別平權之理念。

性別平權敲鐘活動由世界交易所聯合會（WFE）藉每年國際婦女節當周，攜手世界銀行國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織（SSE）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）及聯合國婦女署（UN Women）等國際組織共同發起，目的在推廣性別平權及提升全球對職場、市場與社區等領域婦女賦權的重視，號召旗下會員以敲鐘或不同型式的活動共同倡議，今年全球超過110家交易所及結算機構報名響應活動。

期交所多年來持續耕耘於ESG永續發展及企業社會責任，在性別平權方面更是不遺餘力，打造兩性平等職場環境，員工升遷發展不受性別等非關專業因素影響，目前女性員工占35%，幹部以上女性比例達42%，其中最高管理階層女性占比亦達3分之1，並透過修訂「期貨商公司治理實務守則」，鼓勵國內期貨商女性董事比率宜達董事席次3分之1，提升市場參與。

此外，今年期交所贊助社團法人臺北市婦女新知協會辦理2024年「企業攜手一同關懷性別權益─女性意識覺醒學堂及生活法律知識學堂」，該協會秉持女性自覺與性別平等理念，舉辦多堂生活法律、金融法律知識及女人講堂系列課程，讓參與民眾獲取更多法律及金融知識，可以保護自己同時，亦保護家人避免受害。

近年來，台灣在亞洲性別平等成績亮眼，期交所打造平權環境努力亦有目共睹，未來期交所將持續及鼓勵業者推動平權作為，共同為打造期貨市場永續發展努力。