慶祝婦女節 王道銀推刷卡優惠最高可享14.8%現金回饋

國際婦女節即將到來，王道銀行（2897）（O-Bank）推出雙重刷卡回饋優惠，於2024年3月8日至2024年3月31日期間，凡持王道銀行簽帳金融卡的全卡友，完成登錄且累積刷卡消費金額達新台幣2,500元（含）以上，可享限量加碼10%現金回饋，每人加碼回饋上限新台幣250元，限額1,500名，若加計原本1%無上限現金回饋最高可達11%。如為王道銀行女性薪轉戶的卡友，於前述活動期間內，至王道銀行官網完成登錄且累積刷卡消費金額達新台幣2,500元（含）以上，除可享前述10%現金回饋之外，額外再享專屬加碼3.8%現金回饋，每人加碼回饋上限新台幣350元，限額1,500名，若再加計原本1%無上限現金回饋最高可達14.8%。

除了推出各項刷卡優惠外，王道銀行亦推出新戶或推薦人加碼抽獎活動，自2024年3月8日起至2024年5月31日止，於王道銀行成功開戶之新戶與透過個人專屬連結推薦一名新戶成功開戶之推薦人，在活動期間內完成任一筆不限幣別的線上換匯交易，即可參加「新戶或推薦人」抽獎活動，每人最多可獲一次抽獎機會並限中獎一次，抽獎獎項包括新台幣2.5萬元1名、2,500元3名及250元50名，中獎獎金將存入得獎人於王道銀行開立的有效存款帳戶。