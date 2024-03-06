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陽信銀行將配發1元股利 創史上新高

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國銀去年獲利大豐收，股利水準普遍可期。據了解，陽信銀行今年將配發1元股利，創史上新高。以去年全年陽信銀每股稅前盈餘1.079元，配發率近百分之百，主因受惠去年底股、債價格回升，評價回沖13億元，為回饋股東，今年股利發放大幅優於去年，等同將去年「少發」的全配為來，待本月董事會通過。

與多數上市金控及銀行相同，陽信銀行2023年分配2022年獲利時，因債券評價損失須提列特別盈餘公積而限縮股利發放。雖然2022年全年稅後每股盈餘1.29元，但僅配發每股現金股利0.2元，並未動用資本公積，股利不盡理想。此前，自2015年起，陽信銀均維持派發現金加股票總股利0.6元以上的水準。

去年，陽信銀行全年獲利50.97億元，每股稅前盈餘為1.079元。不過，去年底因股、債價格回升，評價回沖13億元，為了回饋股東，今年將發放總股利1元，也創下史上新高。

陽信銀行1月份單月稅前盈餘為5.36億元，每股稅前盈餘0.158元。截至1月底總資產7,196億元，較去年同期成長6.97%、淨值為459億元，年增成長9.8%。值得一提的是，陽信銀行逾放比為0%、備抵呆帳覆蓋率40,902.59%，兩項指標皆優於同業平均，顯示資產品質良好。

股利 股東

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