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壽險利多、國泰金搭首班車！拍板擬於新加坡設SPV發債

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會5日開放修正保險業可以透過成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行海外具有資本性質債券，國泰人壽先行。國泰金控（2882）6日代子公司國泰人壽公告擬設立100%持有特定目的國外事業，成為國內第一家通過規劃擬設置SPV發債的壽險公司。

國壽董事會決議同意擬於新加坡設立100％持有特定目的國外事業。國壽指出，此案為遵照主管機關腳步，透過成立SPV發行海外債，但未來要等待主管機關法令公告生效後，國泰人壽將遞件申請，並待主管機關核准始得辦理。

資本額部分，也必須等待主管機關核定後，才會詳細的細節與金額出爐，同時有更具體的下一步執行。

國壽今年決議發債500億元，以強化財務結構、提高資本適足率、接軌ICS等，海外發債額度上，由於國泰人壽的負債仍然主要是新台幣，加上新台幣發債管理也相對較為簡單，資金成本也相較外幣債便宜，因此發債額度應不至於比照國內發債額度。

壽險業者指出，這對有資本需求的壽險業來說是一大利多，國內籌資管道有限太擠，面對2026年即將接軌會計制度，有強化資本需求，如果不能到海外籌資，籌資面容易遇到困難，如果可以增加通路，國內外同時打通，壽險業籌資上的確會更方便。

國泰人壽 壽險業 新台幣

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