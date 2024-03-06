掌握美國股債齊揚的致勝方程式 美國平衡型基金運用三大特點篩選

美國迎來金髮女孩經濟環境，無論股市或債券資產均蘊藏極佳的投資機會，由於美股處於相對高檔，平衡型基金進可攻、退可守的優勢顯得更加吸睛。投資人在選擇美國平衡型基金時，宜考慮兼具「擁有強勁成長前景的股票」、「發揮功效的債券部位」以及「動態調整的投資組合」等三大特點的產品，才能不錯過任何一方的投資機會，讓資產發揮最佳效益。

2023年美國市場震盪起伏，平衡型投資策略表現突出，以晨星美元平衡型股債混合指數為例，在2023年上漲16.75%。駿利亨德森平衡基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)經理人Jeremiah Buckley表示，投資人在布局2024年美國股債市的投資組合時，平衡型基金是一個絕佳的選擇，建議投資人可根據以下三點，檢視已經持有或預備投資的平衡型基金是否同時具備：

1. 擁有強勁成長前景的股票

Buckley指出，平衡型基金中的股票部位是提供資本利得的主要來源。根據美國聯準會預估，2024年與2025年美國GDP成長率預估將由2023年的3.1%降低至1.2~1.4%，依據此預測，未來兩年美國經濟將是金融海嘯以來(不含疫情期間)成長率最低的時期。不過，此次成長趨緩主要是受到高利率的影響，而不是經濟遭遇逆風，對於企業獲利的影響相對有限，過度依賴過去零利率環境的企業在未來兩年將面臨較艱苦的環境，若財報不如預期，股價也會受到衝擊。因此，需要透過主動式選股，挑選出長期成長前景良好的企業，才有助於長期的資本增值空間。

2. 發揮功效的債券部位

平衡基金的債券部分需要具備兩項功能：在股市面臨壓力時，降低下跌幅度且追求最大化的收益，雖然持有100%的無風險美國公債，可以降低資產的跌幅，但是企業債券可望提供較高的債息收益，但若以非投資級債券為主，又可能導致較高的波動。透過主動式選債，不僅能夠降低風險，還能追求更佳的收益來源，讓資產充分發揮功效。

此外，美國通膨緩步走低趨勢不變，聯準會可望於今年中開始降息，屆時債券價格可望進一步走高，整體投資環境有利於債市，平衡型基金亦能受惠。

3. 動態調整的投資組合

就長期而言，股市的報酬率會優於債市，不過，股市短線容易出現波動劇烈、表現不佳的情況。隨著經濟與金融環境的改變，股票與債券的相對價值亦不斷地在改變。因此，最佳的平衡型投資策略應該要能靈活地調整股票與債券的配置。靈活的授權能讓有經驗的經理人在讓熟練的管理者在波動性飆升和股市下跌之前減少股票權重，反之，當預期股票表現將優於大盤時，也能靈活地調高股票的比重，有助於獲得更好的長期風險調整回報。