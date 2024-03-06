元大金控連11年榮獲保險龍鳳獎 蟬聯畢業生「最嚮往金控」

現代保險教育事務基金會3月4日舉行「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大金控蟬聯保險財金系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，已連續11年獲得保險龍鳳獎肯定；旗下子公司元大人壽也獲得畢業生票選「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組兩項優等獎。

元大金控長期重視人才培育與發展多元職能，提供平等友善、健康安全的工作環境，打造幸福卓越職場，以留任優質人才為目標；元大人壽自2014年起即與大專院校合作，拓展多元產學合作管道，提供新鮮人青年學子至各部門實習，參與金融學習與保險實作，培育更多優秀保險人才，在外勤業務團隊部分，為維持外勤現有組織規模、厚實組織發展，推出「外勤業務主管展星計劃」，輔以精實訓練課程，建構年輕、專業且用心的外勤團隊，讓客戶體會到優質的有感服務。

優秀人才是企業成長的基石，也是永續發展的動能，元大金控積極培育年輕世代金融菁英，提升新世代投入金融產業的意願，今(2024)年2月已啟動MA(儲備幹部)招募計畫，預計招收30至50位MA，廣邀新一代金融菁英加入。

為提升員工個人職場價值及公司競爭力，元大金控善用旗下子公司多元金融產業優勢，鼓勵員工申請內部職務轉調，或因應組織需要進行計畫性工作輪調，透過職務轉調的歷練與機會，以發展員工多元職能、熟悉不同地區或領域之業務內容，帶動集團間複製成功經驗及擴散效益。根據內部統計，2023年超過1,700位員工獲得職務輪調發展機會，約佔員工人數15%，逾100人完成跨公司轉調，培養員工成為全方位金融人才。

元大金控以「亞太區最佳金融服務提供者」為願景，已連續5年入選道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數」及「世界指數」成分股雙榜，並於標普全球企業永續評比綜合金融組逾600家同業中再度獲得全球第一。身為「永續金融先行者聯盟」一員，元大金控將ESG融入企業文化與營運策略DNA中，協助推動「永續金融證照」，為市場培育更多「綠領」永續人才，注入永續發展活水，戮力為後代推動更好的未來。