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上市櫃頻傳遭駭 抽檢比率將翻倍

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

上市櫃公司資安事件頻傳，金管會昨天宣布，首季抽檢將翻倍，此外，一旦發生遭駭等發生重大資安事件時，若損失金額達三億元或達到股本的百分之廿，就不只是發重訊而已，必須開記者會說明。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，今年第一季抽核家數將倍增，比率從原先百分之○點五調高至百分之一。目前國內上市櫃公司家數約一八一六家，因此今年首季約抽檢十八家，第二季開始就會回到百分之○點五，黃厚銘說，主要由於第一季的主題在於資安，所以增加一倍的抽檢量。

金管會統計，近兩年來，尤其去年起進入資安事件高峰期，一一一年上市公司僅有五家發生重大資安事件，一一二年增至十四家，而今年才到二月底就有六家，外界估計應是金管會今年首季加碼抽檢的主因。至於上櫃公司被駭則減少，一一一年、一一二年、一一三年前二月分別發生六件、五件、二件。

記者會 資安

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