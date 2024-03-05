「山道猴子」悲歌 租賃公會擬將金管會BNPL指引納自律規範

近期網紅拍片質疑《山道猴子》以債養債悲歌，恐在金融市場蔓延，呼籲金管會納管租賃業者；金管會日前已找中租-KY（5871）、和潤和裕融等3家租賃業了解，並同步建議租賃公會，參考金管會對承作BNPL（先買後付）業務的兩大原則納入自律規範，租賃公會已研擬納入。

據金管會去年對外宣示，承作BNPL業務兩大原則，一、業者需建立適當風險控管機制：包括對消費者及合作商家徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。

二、應有完善消費者保護措施：包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者情形。

銀行局副局長童政彰說，租賃公會初步也是朝參考金管會承作BNPL這兩大原則方向，擬定自律規範。目前租賃公會共有38家租賃會員，其中和潤、裕融和中租都是會員。

他說，上月找這三家租賃業交換意見，主要有三大重點，一、這三家業者承作BNPL都是以實質買賣交易的分期付款，取得商品後，業者承受應收帳款成為債權人，提供消費者分期付款的業務。

換言之，租賃業者認為，BNPL（先買後付）是有實質交易而非借貸做投資槓桿操作，並也評估民眾信用狀況、確認資金用途和交易合理性。

二，租賃業承作BNPL時都有清楚揭露利息和費用，也依照民法最高利息16%規定辦理，三、租賃業者也認為應與社會強化對話和溝通，評估提出聲明做澄清。