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AI 股狂吸金！2月外資淨匯入逾千億元 飆16年同期新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

AI股狂吸金。據金管會統計，2024年2月外陸資淨匯入50.8億美元，是16年來同期最佳紀錄，約折合台幣1,604億元（以2月底台幣對美元收盤價31.577元估算），已連四個月淨匯入，推升外資累積餘額攀升到2,540億美元高點，等於外資在台已投資了約8兆元台幣。

外陸資從2023年11月起，已連四個月淨匯入，共淨匯入近285億美元，約近9,000億元新台幣，顯示外資看好AI助攻台股，積極進場布局。

為何外資錢潮連四個月湧台？證期局副局長黃厚銘說，一，人工智慧（AI）熱潮，使2月外資買超台股並淨匯入，2月外資淨匯入50.8億美元，累計前二月淨匯入85.51億美元，同期外資買超台股達1,098.5億元台幣。

二、2024年1月底上市櫃公司營收3.3兆元、年增8.5%，台股股利殖利率達3.46%（其中現金殖利率3.37%），台股基本面穩健，三、台股2月漲5.7%，表現僅次於日股，讓外資持續淨匯入。

法人也說，2024~2025年AI伺服器需求回升、將振興整體AI供應鏈，主要受惠者包括ODM、散熱、電源供應器、機殼、滑軌及PCB廠商，有助推升整體營收動能，AI基本面轉佳，均有助外資淨匯入熱度不減。

外陸資從2023年11月淨匯入112.6億美元飆史上最大量後，腳步就不停歇，到2024年2月已連四個月、共淨匯入近285億美元，推升2月底外資累積餘額攀升到2,540億美元高點，約折合新台幣8兆206億元。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外陸資已連四個月淨匯入，可視為外陸資增加對台灣投資本金，反映外陸資對台股後市可期，先行進場布局。

金管會主委黃天牧在財委會也說，近一年台股基本面都是AI相關類股和國際上的發展趨勢，也帶來了台股量能，今年全球AI產業仍有發展熱度、基本面也持續看好。

但黃天牧也提醒，後市包括國際地緣政治、美國降息時間、通膨、及中美貿易問題等四大變數，仍需要謹慎以對。

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