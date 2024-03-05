美債ETF除息秀登場 這檔年化配息率高達5.5%

市場法人普遍預期美國聯準會（Fed）今年６月將啟動降息，將有利債市上漲，帶動去年起資金快速流向債券ETF。據統計，國內3月即將除息的四檔20年期以上美國公債ETF，分別是國泰20年美債（00687B）、群益25年美債（00764B）、凱基美債25+（00779B）及永豐20年美公債（00857B），若以評價日2月29日收盤價計算，四檔平均預估的年化配息率將近4%，其中以永豐20年美公債ETF為同期最高，達5.5%。

隨著債券商品投資受到高度關注，永豐20年美公債ETF今年以來規模增長45%。永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，隨著通膨壓力趨緩，聯準會從去年積極升息態度也開始反軟，但現在面臨經濟數據好壞參半，聯準會不敢貿然轉向鴿派。即使今年降息時機點仍未明朗，但市場預期經濟軟著陸、今年開始降息的方向不變，持續看好接下來債券價格反彈契機。

周彥名指出，債券存續期間與天期越長，當走向降息循環時受惠愈大，價格上漲的空間相對較大，且債券也是相對股票安定的投資工具。因此，建議投資人可以布局長天期美債ETF，不僅領息收，更有機會享受到降息帶來的債市反彈行情，達成息利雙收的投資目標。