快訊

女大生等公車遭冷氣砸死 冷氣行老闆出庭「打家庭牌」求情：孩子剛出生

整理包／致癌物蘇丹紅流竄全台…用途、危害有哪些？中鏢產品一次掌握

曾被Toyz公審「狗都不吃」 超派炸雞分店宣布3月底結束營業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年第4季購屋總價再飆新高 專家：只能用坪數換預算空間了

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

根據聯徵中心最新資料顯示，2023年第4季國人申請房貸統計，平均購屋總價達1,344萬元，房價再創歷史新高，平均貸款金額970.5萬元也同步寫下新高，不過購屋面積卻是追平歷史新低的43坪，購屋的核貸成數中位數達79.4%，顯示過半民眾的房貸成數已經超過79%，貸款8成已經是普遍的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在一般受薪階層購屋，常見到30年期與8成房貸，只能用貸好貸滿的房市去承擔現在的房價，統計上也發現房貸中位數接近8成，且房貸期數也是逐季攀升，尤其新青安政策房貸更是提供40年期房貸可選擇搭配，在房價緩步創高的過程，購屋人挑選房子卻是逐漸縮水，房貸族用坪數空間換取預算空間。

統計顯示，去年第4季受到新青安與交屋帶動，購屋貸款樣本數是近8季以來首度突破5萬件，反映市場申貸狀況熱絡，且民眾普遍越買越貴、越貸越多。

第4季平均購屋的鑑估價格為1,344萬元，創下歷史新高，年增近120萬元，且貸款金額平均也達970.5萬元，貸款金額也持續攀升，試算貸款30年，以房貸利率平均2.12%試算，每月還款負擔約3.6萬元，可能要家庭收入月薪平均10萬，且有自備款的家庭才容易負擔。

除了房價越來越高、貸款越來越多外，從2020年下半年開始貸款8成已經逐漸常態化，統計2020第3季以來，房貸的中位數就在78%~79.6%之間，且為了負擔現在的房價，不管是建商推案或民眾購屋都有縮水的趨勢，去年第4季平均購屋面積是43坪，2016年景氣低迷時房貸族平均購買47.8坪，7年時間縮水4.8坪。

資料來源/信義房屋
資料來源/信義房屋

房價 房貸

延伸閱讀

維護患者權益！桃園地院訪桃療 為建置專家參審法庭作準備

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不讓自己落入窮得只剩房子的窘境

富商偷吃女公關又激戰女鄰居 與妻1670萬和解助兩女脫身

購4600萬豪宅登記給媳婦 夫妻鬧離婆婆打官司成功討回

相關新聞

平均購屋總價1344萬元再創新高 多數人用這招買房

根據聯徵中心最新資料顯示，去年第4季國人申請房貸統計，平均購屋總價達1,344萬元，房價再創歷史新高，平均貸款金額970...

董座吳東亮領銜台新擴張對日交流 福岡出張所將在4月23日開業

董事長吳東亮領銜，台新擴大對日交流。台新金總經理林維俊今日在法說會上指出，董座吳東亮出任工商協進會理事長的視野及高度，已...

去年第4季購屋總價再飆新高 專家：只能用坪數換預算空間了

根據聯徵中心最新資料顯示，2023年第4季國人申請房貸統計，平均購屋總價達1,344萬元，房價再創歷史新高，平均貸款金額...

台新金總座：今年股利配發絕對有競爭力 法人看好總股利水準至少逾1元

台新金控今日舉行法說會，對於今年的股利配發水準，台新金總經理林維俊表示，除了現金股利和股票股利將維持在以往55%現金，4...

審計部促金管會對網路借貸平台訂定監管規範

審計部今（5）日指出，為因應國內陸續出現提供撮合金錢借貸契約相關服務之網路借貸平台，審計部於2017年12月督導中華民國...

2024群益新力軍報名開跑 獲利最高者將獨得10萬元

自2019年起「群益新力軍交易競賽」已連續舉辦至第五屆，旨在尋找交易明日之星及培育新興的交易操盤人才，人稱Mgk的少年股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。