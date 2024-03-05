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憂比特幣風險 金管會研議基金代幣化

聯合報／ 記者朱漢崙廖珮君／台北報導

比特幣價格近來屢創新高，立委關切泡沫化風險，建議金管會借鏡國外推出「實質資產代幣化」，避免民眾一窩蜂投資比特幣。金管會主委黃天牧昨天表示，金管會正朝此方向研究，初期推動代幣化將聚焦金融資產中的基金，並已經赴海外考察，包括香港、新加坡、美國為考察重點。

「實質資產代幣化」是指將股票、債券、房地產等實質資產，轉化為在區塊鏈上做交易的數字代幣，這些代幣的價值來自實質資產，又稱為「現實世界資產（Real World Assets，簡稱ＲＷＡ）」，概念如同不動產證券化。

金管會在觀察各國資產管理發展時，發現美、港、星等地正研議「資產代幣化」，如香港已有基金代幣化案例，銷售對象是專業投資人，金管會正請公會收集資料，從發行、流通、申贖和交易等流程做政策參考。

立委吳秉叡質詢指出，實質資產代幣化交易若能活絡，則資金有限的年輕人，可轉到這個領域，相對於投資虛擬資產冒大風險，全靠信心來堆疊，等到沒有信心就破掉了。

黃天牧表示，有別於虛擬貨幣，金融資產代幣化建立在實際經濟價值，金管會去年就已注意到，證期局和公會已進行相關研究，但他也表示，台灣作金融資產代幣化為時尚早，因為其他國家都還在實驗階段，目前看來，包括虛實整合，去中心化連結作數位代幣，可跨域隨時清算等，都是虛擬資產代幣化的優勢。

金管會證期局副局長高晶萍則說，基金代幣化是指將有實體的基金、變成以代幣化方式去發行，可提高交易效率、降低成本、也因代幣化是去中介機構（如銀行通路），可讓基金銷售更快速。此外，整個發行流程，包括發行、銷售、申贖這三階段是如何完成，以及如何讓基金賣出去，流通、申贖，甚至ＥＴＦ掛牌，都是證期局要了解的重點。目前先看國外推行狀況與發展、效益，台灣又是否適用，預計第四季底前會研議出爐。

高晶萍舉例，目前民眾得透過中介機構，或銷售通路來買基金，若基金能夠透過上區塊鏈的方式來發行或銷售，甚至是申贖，速度會加快，而且不會出錯，在流程優化之後，手續費也可望降低，或許會成為以後民眾買代幣化基金的誘因。

比特幣 考察 資產

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