全盈防踩監理紅線 減資彌虧3.7億元

全盈支付4日發布重訊，全盈支付董事會決議通過辦理減資彌虧3.7億元，此次減資比率約37.081%，減資後實收資本額為6.29億元。根據重訊內容顯示，全盈支付截至去年年底待彌補虧損達4.18億元， 為避免踩到「待彌補虧損不得逾資本額1/2」的紅線而有減資需求，全盈支付總經理劉美玲表示，今年會進行增資，且將引進新股東。

金管會電子支付機構管理條例第39條規定，專營電子支付機構累虧逾實收資本額1/2時，需立即將財報及虧損原因函報主管機關，而主管機關也得限期要求機構補足資本，全盈支付截至去年12月31日，累虧占實收資本額比例達41.8%，因此提前減資。

重訊指出，全盈支付截至去年年底未彌補虧損為4.18億元，全盈支付將先以資本公積彌補虧損4,800萬元，剩餘約3.7億元的累積虧損再進行減資。全盈支付完成減資後，資本額將由原先的10億元下降至6.29億元。

全盈支付此次先以資本公積彌虧後，才進行減資，劉美玲解釋，主要是資本公積有剩餘，且全盈支付員工也有認股，因此考量後決定先使用資本公積，讓員工及股東不會「虧太多」。劉美玲也透露，今年還會進行增資，且有其他策略股東入股全盈，不過具體增資金額尚在討論。