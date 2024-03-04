後收型基金免手續費更划算？平台：關鍵在分銷費

隨著理財自主意識提高，各基金平台全面邁向申購零手續費時代，方便投資人善用數位理財。對於以往靠基金申購手續費為生的銀行，也趁勢推出一系列免「銷售手續費」的後收型基金。但後收型基金真的不收手續費嗎？鉅亨買基金提醒投資人，後收型基金其實還有其他內扣費用，像是分銷費與遞延手續費，這些隱藏費用對投資報酬的影響不能忽視。

投資人在買基金時，一般而言先支付銀行約1.5%~3%，做為前收型基金的手續費；另一種是後收型基金，是依基金持有時間長短不同，分別收取1%~3%的遞延銷售手續費。今年銀行主推後收型基金「滿三年不贖回即可免遞延銷售手續費」，聽起來好像很划算，鉅亨買基金提醒，千萬別忽略還有每年固定收取0.5%~1%的「分銷費」。

鉅亨買基金強調，為保障自身利益，投資人應詳細了解基金公開說明書的相關規定。依規定，當後收型基金持有期滿三年後將自動被轉換成前收型基金，這表示第四年開始，基金就不能再被繼續收分銷費，讓許多人誤以為每年1%，三年共損失3%的分銷費。根據鉅亨買基金投資研究團隊試算，分銷費有可能讓投資人少賺不只3%，長期投資的差距，10年可能就少賺15萬元！

鉅亨買基金投研團隊以某境外知名科技基金試算，一開始投入100萬元於前、後收型基金，十年後前收型成長至515萬元，後收型則成長至500萬元。因後收型基金多了分銷費用，前三年本金的投入就比前收型基金少一些，隨著長期再投資效應，造成績效差距擴大，兩者差距為15萬元，而非原先以為損失3%的分銷費3萬元。

鉅亨買基金表示，為了投資人權益，鉅亨買基金交易平台早已有過濾機制，幫投資人於第一線把關，所銷售的基金皆為前收型基金，後收型基金將不會上架在鉅亨買基金，除了無分銷費與遞延手續費的疑慮，今年起，更推出全平台基金終身零手續費優惠，也完全沒有信託保管費，對投資人而言是真正零手續費的平台，有助提升投資效益。