「山道猴子」悲歌惹議 金管會要租賃業做這2件事

網紅引用動畫短片《山道猴子的一生》提及年輕人使用先買後付、以債養債最後以悲劇收場，銀行局長莊琇媛說，該影片涉及BNPL（先買後付）和消費者保護，找中租、和潤和裕融等3家租賃業了解，也透過租賃公會轉知，請租賃業參考金管會對承作BNPL業務的兩大原則建議。

據金管會去年對外宣示，承作BNPL業務兩大原則，一、業者需建立適當風險控管機制：包括對消費者及合作商家徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。

二、應有完善消費者保護措施：包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者情形。

莊琇媛坦言，融資租賃業並非金管會監管機關，但中租、和潤和裕融這三家是市場最大，資金也從銀行來，基於這些理由請這三家業者赴銀行局，了解他們對風險管理、及消費者保護，主要是了解承作BNPL業務的狀況。

業者對《山道猴子》影片所提及的高利息，解釋BNPL都是收3~5%並非一開始就收高息，而是因違約金和延遲利息而墊高，因租賃業無法參加聯徵，也不受DBR 22倍限制，但仍會對借款人做徵信。

據金管會透過業者了解，BNPL客訴較多都是跟商品有關，有業者因客訴多而減少承作BNPL業務，但也有業者認為BNPL在市場上已經做很久了，相關揭露和風險管理都有做。

至於BNPL有多少呆帳？莊琇媛說，因這三家都非單獨只做BNPL業務，如裕融很多車貸、中租也有承作很多中小企業設備融資和卡車融資，無法從公開資料中去區分哪一塊是屬於BNPL，就目前了解，以中租承作BNPL業務量較多。