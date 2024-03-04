金管會擬今年赴陸金檢國銀分行 時間盼落上半年

金管會今日在財委會上指出，今年的確有赴大陸金檢的規畫，目前正向陸委會備報中，至於何時金檢，則要看後續和中國聯繫結果而定，時間希望是在上半年，但仍要看聯繫狀況。

近來中國快艇闖金門海域翻覆造成兩死，使二岸關係緊張，對此民進黨籍立委李坤城在財委會質詢時關切，金管會是否有赴大陸金檢的規畫以及雙方聯繫情況，

金管會主委黃天牧在備詢時回應，若要赴海外作金檢，都必須要經過對方監理機關同意才能進行，他並指出，先前已和中國監理機關簽署監理備忘錄，金管會亦有規畫今年赴中國金檢。

根據先前金管會對於赴大陸金檢所談及的重點，主要金檢項目應括了國內總行是否有落實對大陸分行的監督管理、大陸地區分行的財務業務情形，以及風控和內稽內控是否良好，至於金檢家數，若依先前赴澳洲、美國金檢的情況推估，此次赴大陸金檢，估計被金檢的分行可能在3家左右。