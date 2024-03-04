山道猴子惹議！呆帳破100億 金管會約談3租賃資融公司

去年短片「山道猴子」爆紅，片中敘述年輕人不顧自身還款能力以債養債的情節引發關注。金管會上月首度約談三家租賃資融公司。金管會主委黃天牧今天在立院財委會備詢時指出，對於租賃資融公司對民眾進行的貸款業務，已經約談中租、和潤、裕隆旗下的三家租賃資融公司，銀行局長莊琇媛指出，銀行局已進一步聯絡租賃公會，要求依照金管會所提示的BNPL承作建議，來承作BNPL業務。

金管會所提出對業者的建議包括，1. 建立適當風控機制：要作消費者和商家的授信管理、財業務風險評估、資安風管及防詐；2. 完善的消費者保護機制：包括個資保護、客訴爭議、客戶財務風險示警及債務協處機制、訂約誠信、資訊充份揭露及行銷廣告招攬確保無虛偽不實或誤導消費者。至於對消費者，金管會同樣提出了量入為出、先了解商品交付條件、了解借款相關支出並預先因應。

立委黃珊珊今天在財委會質疑，上述租賃公司的總資產規模已超過1.5兆，呆帳已超過100億，已比銀行還大，金管會應該要予以管理，黃天牧則表示已經約談這三家公司了解狀況。

銀行局長莊琇媛會後受訪表示，銀行局約談和潤、中租、裕隆旗下的三家租賃融資公司，主要因為雖然這些公司並非金融機構，但仍是作借貸業務，而且並未像銀行一樣，受到所得負債比不得超過22倍的限制，因此金管會仍約談三家業者了解狀況。莊琇媛也表示，業者指出，這些公司的利息並非一開始就很高，而是在有違約、延遲交款這些情況出現之後，利率開始上升。

至於BNPL的總規模，莊琇媛表示，並沒有到1.5兆的規模，該規模還包括了車貸、中小企業租賃等其他業務，不過若租賃融資公司要承作BNPL業務，銀行局希望業者能對商家和客戶，都進行徵信，以避免過度融資的問題。