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山道猴子惹議！呆帳破100億 金管會約談3租賃資融公司

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委黃天牧表示已有約談租賃資融公司了解對民眾借貸業務的概況。記者黃義書／攝影
金管會主委黃天牧表示已有約談租賃資融公司了解對民眾借貸業務的概況。記者黃義書／攝影

去年短片「山道猴子」爆紅，片中敘述年輕人不顧自身還款能力以債養債的情節引發關注。金管會上月首度約談三家租賃資融公司。金管會主委黃天牧今天在立院財委會備詢時指出，對於租賃資融公司對民眾進行的貸款業務，已經約談中租、和潤、裕隆旗下的三家租賃資融公司，銀行局長莊琇媛指出，銀行局已進一步聯絡租賃公會，要求依照金管會所提示的BNPL承作建議，來承作BNPL業務。

金管會所提出對業者的建議包括，1. 建立適當風控機制：要作消費者和商家的授信管理、財業務風險評估、資安風管及防詐；2. 完善的消費者保護機制：包括個資保護、客訴爭議、客戶財務風險示警及債務協處機制、訂約誠信、資訊充份揭露及行銷廣告招攬確保無虛偽不實或誤導消費者。至於對消費者，金管會同樣提出了量入為出、先了解商品交付條件、了解借款相關支出並預先因應。

立委黃珊珊今天在財委會質疑，上述租賃公司的總資產規模已超過1.5兆，呆帳已超過100億，已比銀行還大，金管會應該要予以管理，黃天牧則表示已經約談這三家公司了解狀況。

銀行局長莊琇媛會後受訪表示，銀行局約談和潤、中租、裕隆旗下的三家租賃融資公司，主要因為雖然這些公司並非金融機構，但仍是作借貸業務，而且並未像銀行一樣，受到所得負債比不得超過22倍的限制，因此金管會仍約談三家業者了解狀況。莊琇媛也表示，業者指出，這些公司的利息並非一開始就很高，而是在有違約、延遲交款這些情況出現之後，利率開始上升。

至於BNPL的總規模，莊琇媛表示，並沒有到1.5兆的規模，該規模還包括了車貸、中小企業租賃等其他業務，不過若租賃融資公司要承作BNPL業務，銀行局希望業者能對商家和客戶，都進行徵信，以避免過度融資的問題。

中租 消費 金管會

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