「山道猴子」悲歌恐引金融問題？金管會約談3家租賃

去年一度暴紅的動畫短片《山道猴子的一生》，提及年輕人不顧自身還款能力，不斷從車貸業者借錢換購重型機車並改裝，最後以悲劇作收，今財委會上也引立委黃珊珊關注，金管會主委黃天牧說，日前已約談三家租賃公司，其中一家公司對影片內容有做重訊澄清。

黃珊珊說，融資租賃公司成為金融體系的化外之地，這些融資租賃公司就是一種「影子銀行」，但卻完全處於我國金融監理機關（金管會）的掌握外。

這些影子銀行不斷做大，2022年租賃公會光在台北是一個城市的融資金額就達7523億元，從公司規模來看，業界龍頭的租賃三雄(中租、和潤、裕隆)，資產合計約1.5兆元、應受帳款約1兆元卻沒人管？

黃天牧說，首先這三家都是上市公司，證交所都會用內控去查核，包括財務狀況，其次，針對《山道猴子的一生》影片，前段已約談了三家租賃公司，其中一家公司也對影片內容做重訊澄清。

至於應收帳款上兆元，應該很多都是「物」的融資，年輕人比例多少需要確認。

黃珊珊主張，對融資公司，金管會至少應比照虛擬資產業者，以洗防聲明及KYC等要求來進行最低限制管制，而非放任這些「影子銀行」坐大。