美國通膨降速不俐落 新興當地債漲勢領先

彭博新興國家美元主權債指數上漲0.32%、當地公債指數(換成美元)上漲0.44%。石油及商品價格上漲，推升拉丁美洲當地公債換成美元揚升0.70%領先。埃及美元主權債再揚7.60%，持續受阿聯承諾投資該國350億美元的利多所激勵，而且也將取得國際貨幣基金的新增貸款承諾。厄瓜多美元主權債再揚3.74%，投資人對該國預算赤字可再下滑有樂觀期待。匈牙利央行則再降息四碼至9%，符合預期。投資人風險趨避情緒紓緩，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑4點至327基本點。

富蘭克林證券投顧表示，以景氣和通膨走緩的前提下，再搭配寬鬆貨幣政策環境，債市中長線前景可期，然而短線易因頑強的通膨降速不如預期，壓抑買盤進場意願。不想費心擇時、擇債者，可投資於精選收益複合債型基金，由專業經理團隊靈活配置、精準對焦，並以管控下檔風險為優先，分享債市長多機會。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國經濟仍然強韌且通膨尚未達標，美國聯準會應不急於降息，美國公債殖利率仍可能再回揚，在這過程中乃開始拉長存續期間的良機。就債券類別，各類信用債利差已因去年底債市大漲後而收緊，投資級企業債成為投資人為防禦景氣下滑所追逐的標的，但整體評價面已不算太便宜，所幸債息收益仍居十多年來的高檔。非投資級企業債雖具高殖利率吸引力，但各企業承受高資金成本衝擊的防禦力不同，不論哪種企業債均需要精選持債，以增加投組的收益空間。