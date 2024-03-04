凱基優選高股息30 3月配息每受益權單位配發0.72元

凱基台灣優選高股息30 ETF 基金（00915）3月實際配發金額出爐，每受益權單位配發0.72元，除息日訂於3月18日，參與除息最後買進日為3月15日，4月15日配息入帳。

這次3月配息為凱基優選高股息30(00915)掛牌上市以來的第五次配息，繼2023年9月配發0.7元，這次預計配出掛牌上市以來最高的0.72元，總計成立以來配息金額累積來到2.41元。凱基投信表示，凱基優選高股息30(00915)配息金額可以再次突破去(2023)年9月的前高，歸功於一年兩次的篩選與定審機制奏效，堅持只布局獲利能力好、股價波動低、股息相對穩以及避開趨勢向下的成分股的投資策略，強化00915的競爭力，也讓帳上累積豐厚已實現資本利得，透過這次加碼分紅回饋投資人。

凱基投信進一步指出，00915每年6月與12月定審更新成分股，除了股息指標，更納入股價動能考量，若股息配得多、但公司不具成長性，譬如市占率下滑、位處夕陽產業等股價潛藏下行風險者，就會被剔除，避開不是因基本面推升股息率的企業，解決賺股息卻賠價差的投資痛點，以落實爭取股息，同

時追求投資總報酬表現的最終目標。

凱基優選高股息30(00915)基金經理人顏良宇表示，台股今年以來先經歷一波修正再震盪走高，反映市場在評價面與企業實質獲利之間不斷校準，展望後市，台股2023年企業獲利持穩，AI發展趨勢及半導體需求將為相關供應鏈帶來實質獲利，各企業因應AI發展持續上修資本支出，可望挹注企業獲利成長

；根據行政院主計處預估GDP年增率將於2024年第一季達到高點並逐季放緩，因此指數上檔有壓，不過在6月美國聯準會降息有望的預期下，資金成本降低有助推升股市，並增加全球投資人將資金轉往台股的意願；儘管目前股市評價位於歷史區間上緣，但1998年的PC及2006年的iPhone問世，藉由其強

勢的硬體規格明顯帶動升級循環，市場評價上修期間達到1.5年，而目前由AI帶起的評價上升期約半年，預估評價的上升期可望還有1年的好光景。

面對接下來市場可能持續震盪，凱基投信建議，00915透過獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動與股息指標排序，最後再以股息指標調整權重，藉由層層檢驗篩選，精選出獲利成長與配息能力兼顧的標的，不失為應對波動市況的好選擇。00915每逢3、6、9、12月除息，透過具競爭力績效厚實息

收，為追求打造現金流藍圖投資人提供多一種選擇，投資人可趁除息前進場布局，卡位股息與潛在資本利得成長機會。