全球500大銀行 中信銀居台灣第一

英國知名品牌價值研究機構Brand Finance與「The Banker」雜誌合作公布「二○二四年全球五百大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值廿六點九億美元（約台幣八六四億元）攀升至全球第一一一名，較二○二三年進步十七名，第十度奪下台灣銀行業第一。

除了品牌價值與全球排名大幅躍進，中信銀於評選項目中的「品牌強度指標」也連續三年成長再創佳績，名列全球第十名，展現其國際金融品牌實力。

「全球五百大銀行品牌調查」兼顧量化財務分析與質化評鑑，透過研究企業的品牌強度指標、品牌忠誠度及營運成長性三大指標計算品牌價值，為全球銀行界公認最具權威的品牌價值榜單。主辦單位表示，中信銀多項核心業務穩居市場領先地位，財富管理、放款及存匯業務動能強健，均提升其品牌影響力。

值得一提的是，中信銀於品牌強度指標取得八十八點八高分成績，從二○二三年的第四十一名攀升至第十名，於其中品牌貢獻度與品牌權益類別獲得高度讚譽，包括「ＡＴＭ與分行的便利性」、「網路銀行與行動銀行的使用率」以及「全方位金融商品」等評分皆大幅提升；在「客戶推薦品牌」、「客戶第一優先考量」及「客戶熟悉度」等指標調查，皆得到滿分評價。

另一方面，依據二○二三年「淨推薦分數」調查結果顯示，中信銀核心業務的品牌力、產品力、關鍵旅程、關鍵通路等指標穩居市場第一，個人金融業務客戶滿意度為同業之冠，已為客戶最推薦的金融品牌。