群益證X台鋼獵鷹合作新篇章 「香噴噴」主場降落！

群益證（6005）首度和臺南台鋼獵鷹籃球隊合作，因應即將到來的3月8日婦女節，球團特別主辦「ONE LOVER」女力主題周。群益金鼎證券董事長周秀真3日特別應邀南下擔任開球嘉賓，號召球迷一起大力支持台灣職業籃球，展現金融業女力爆發的甜美出擊。

「ONE LOVER」女力主題周現場打造「女神氛圍」，由Wings Girls甜美登場為活動揭開序幕，在歡樂的氣氛中，球團舉辦Wings Girls、 Wing Stars賽前女神見面會，營造女神香甜氛圍。為了彰顯女力，特別邀請「優秀女性代表」周秀真擔任開球嘉賓，初登場就驚豔眾人，展現新時代女力，全場氣氛歡樂活潑。

群益金鼎證券為體育署認證的運動企業，多年來支持國內體育活動，也鼓勵員工運動，提升集團運動風氣。此次與台鋼獵鷹籃球隊展開多項合作計畫，舉辦各項活動，希望能為年輕人打造更多發展機會。

整場球賽環繞香噴噴的女神氛圍，中場舉行「女神支援」小遊戲，全場高喊「投資找群益，開啟鈔能力」！優勝者特別由群益金鼎證券總經理李文柱頒獎，熱鬧氣氛High翻天。李文柱表示，群益是專業的金融品牌，更是年輕人的品牌，以運動與年輕族群連結，希望能提昇運動風氣，以運動強國。

群益金融集團指出，群益金融集團從金融服務專業出發，結合台鋼獵鷹籃球隊對於推動台灣體育發展的熱情，共同打造屬於年輕社群的友善環境，探索金融服務與運動娛樂事業的新可能，營造一個充滿年輕活力、運動娛樂與樂活理財的友善新生活。

群益金融集團表示，透過此次與台鋼的合作，將持續推動台灣運動娛樂的發展，同時也將提供更多元化的金融理財服務，讓更多人能夠分享屬於年輕社群的運動熱情及樂活理財的生活體驗。群益金融集團期待與台鋼獵鷹籃球隊攜手並進，邁向健康樂活的新生活。