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安聯拚今年保費雙位數成長 總座：看好投資型保單回溫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
安聯人壽總經理林順才（左）、安聯人壽業務長劉育群（右）出席媒體座談會。記者戴玉翔／攝影
安聯人壽總經理林順才（左）、安聯人壽業務長劉育群（右）出席媒體座談會。記者戴玉翔／攝影

壽險業低谷已過，安聯人壽開年就繳出亮眼成績單，2024年1月投資型保單保費收入達57億元，更以25.7%市占率位居市場第一名，安聯人壽1月也以新契約保費64.27億元排名業界第四，較去年同期成長56.5％。總經理林順才今（2）日表示，今年市場會往正面方向發展，同時，降息過後預期銀保通路回歸，投資型保單買氣將回溫。

林順才表示，銀行通路銷售投資型商品在2018年達到高峰期 ，但自2020年起受到疫情衝擊，之後又因銷售規範趨嚴，需要全程錄音，導致銀行銷售投資型保單日益麻煩，銀保通路轉向聚焦傳統型保單，這也導致去年新契約保費創下十年來新低，市場占比也跌落至4成以下，而他認為美國聯準會降息對投資型商品會有幫助，只是他也坦言銀行通路銷售投資型保單可能無法回到以往的高峰。

為了因應此趨勢，安聯人壽將提供一個寬廣的投資型保單平台，滿足自主性愈來愈強的客戶，也讓客戶的眼界不再受限，林順才指出，在商品轉型上，與其推出「保障套餐」給民眾使用，不如使用「模組化(碎片化)」的保險銷售方式，提供客戶彈件規劃保障組合。

針對南山人壽今年起重返投資型保單市場，林順才認為，對於安聯的投資型保單銷售不至於造成威脅，反而因為有更多同業加入，可以一起把市場的餅做大，去年安聯市占率約17%，今年目標希望可以達到20%。

展望今年，林順才說，安聯人壽將延續去年以投資型、健康險為主的基調，持續提供創新及領導市場之概念型商品，預期今年整體保費可以達到10～15％的成長，並以初年度保費站穩業界五強為目標。

另外，安聯人壽業務長劉育群指出，為持續擴大業務服務，實現深耕台灣壽險市場承諾，安聯人壽將透過系列「百萬領袖創業計畫」、安聯大學2.0 等徵才及新人培育計畫全力展業務菁英團隊，朝組織快速成長、挑戰2025年將業務大軍增至1萬人之目標邁進。

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