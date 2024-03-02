看南山重返投資型商品 安聯老總：不構成威脅反有助把餅做大

安聯人壽今天舉行媒體座談會，總經理林順才表示，台灣保險市場總保費收入從2018年起緩步下降，去年還因為市場利率上升，造成保單解約潮；展望今年，他認為保險業最壞的狀況就留在去年，今年市場會往正面方向發展，除了純保障的健康意外險會穩健成長，也看好投資型保單業務。

林順才表示，投資型商品榮枯與投資環境息息相關，因此對保險公司貢獻波動最大，但是資本要求低，是投資型商品的銷售優勢。

根據資料顯示，銀行通路銷售投資型商品到2018年達到高峰期 ，之後因為銷售規範趨嚴，需要全程錄音，銀行財管客戶年齡通常偏長，銀行銷售投資型保單日益麻煩，銀保通路轉向聚焦傳統型保單。

由於市場共識，今年會是降息年，林順才表示，降息對投資型商品有幫助，銀行通路也可能因為債券、定存等金融商品不再這麼具吸引力，轉買投資型商品。

針對南山人壽今年起重返投資型保單市場，林順才認為，對於安聯的投資型保單銷售不至於造成威脅，反而因為有更多同業加入，把市場的餅做大。

林順才指出，市場上同業銷售投資型保單以利變年金商品為主 ，安聯以利變萬能壽險為主，產品有區隔，差別在於年金型商品不需要核保，但安聯仍聚焦壽險商品要回歸壽險核心價值。

展望2024年，安聯看到台灣壽險市場仍有兩大挑戰，首先是去年開始爆發的解約潮，今年客戶解約仍偏高，除非利率下降很快，如果下降速度不快，解約仍會持續，會對保險業流動性造成挑戰；其次實支實付健康險理賠率偏高，也會對今年保險業造成影響。

但總體而言，安聯認為保險業最差的狀況在去年已經過去了，今年表現會比較好，且因為去年基期低，今年應該會有雙位數成長。